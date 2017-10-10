Сервис Google Teachable Machine наглядно демонстрирует принципы машинного обучения

Компания Google запустила сервис Teachable Machine, который наглядно объясняет принципы машинного обучения. Он позволяет прямо в браузере провести небольшое обучение искусственного интеллекта и затем просмотреть результат такого обучения. Весь эксперимент занимает около 2 минут времени.

На сайте Teachable Machine можно продемонстрировать какой-либо объект системе при помощи веб-камеры компьютера. После этого с помощью нажатия трёх разноцветных кнопок проводится процесс обучения искусственного интеллекта – система распознаёт объекты. При этом для каждой кнопки (каждого класса обучения) нужно использовать различные объекты. После обучения сервис связывает распознанные объекты с одним из доступных вариантов представления. Соответствие может быть представлено в виде GIF-анимации, звуковых эффектов или голосового сообщения. В дальнейшем пользователь может менять объекты перед камерой устройства, а система будет определять эти изменения и выводить связанное с конкретным объектом соответствие.

Несмотря на кажущуюся простоту сервиса Teachable Machine, он демонстрирует некоторые фундаментальные аспекты машинного обучения. Во-первых, для обучения алгоритмов требуются примеры, на основании которых определяются и запоминаются образцы. Во-вторых, для обучения требуется множество схожих примеров. В-третьих, понимание мира алгоритмов искусственного интеллекта достаточно поверхностно и легко может быть нарушено.

Источник: The Verge