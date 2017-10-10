Сервис Google Teachable Machine наглядно демонстрирует принципы машинного обучения

Сервис Google Teachable Machine наглядно демонстрирует принципы машинного обучения

Компания Google запустила сервис Teachable Machine, который наглядно объясняет принципы машинного обучения. Он позволяет прямо в браузере провести небольшое обучение искусственного интеллекта и затем просмотреть результат такого обучения. Весь эксперимент занимает около 2 минут времени.

На сайте Teachable Machine можно продемонстрировать какой-либо объект системе при помощи веб-камеры компьютера. После этого с помощью нажатия трёх разноцветных кнопок проводится процесс обучения искусственного интеллекта – система распознаёт объекты. При этом для каждой кнопки (каждого класса обучения) нужно использовать различные объекты. После обучения сервис связывает распознанные объекты с одним из доступных вариантов представления. Соответствие может быть представлено в виде GIF-анимации, звуковых эффектов или голосового сообщения. В дальнейшем пользователь может менять объекты перед камерой устройства, а система будет определять эти изменения и выводить связанное с конкретным объектом соответствие.

Несмотря на кажущуюся простоту сервиса Teachable Machine, он демонстрирует некоторые фундаментальные аспекты машинного обучения. Во-первых, для обучения алгоритмов требуются примеры, на основании которых определяются и запоминаются образцы. Во-вторых, для обучения требуется множество схожих примеров. В-третьих, понимание мира алгоритмов искусственного интеллекта достаточно поверхностно и легко может быть нарушено.

Источник: The Verge

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