Сервис комментариев Disqus переходит под крыло маркетинговой компании Zeta Global
Компания Disqus, продвигающая одноименный и хорошо знакомый нашим читателям сервис комментариев, на этой неделе объявила о своей продаже. Покупатель – маркетинговая компания Zeta Global – пообещал развивать основной бизнес сервиса. По данным TechCrunch, сумма сделки – $90 млн.
По словам главы Zeta Global Дэвида Штейнберга, покупка Disqus предоставит компании возможности для более точного таргетирования рекламных объявлений. В то же время Zeta Global планируют использовать собственные системы ИИ и массивы данных для улучшения аналитической стороны Disqus.
Источник: TechCrunch
- Disqus начал разрабатываться летом 2007 года в качестве Y Combinator-стартапа студентами Калифорнийского университета в Дэвисе Даниэлем Ха и Дейсоном Ян. Сервис был запущен 30 октября 2007 года.
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- В 2016 году после сокращения 20% сотрудников сервис объявил о решении сосредоточиться на услугах для издателей и рекламодателей.