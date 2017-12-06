Сервис комментариев Disqus переходит под крыло маркетинговой компании Zeta Global

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Компания Disqus, продвигающая одноименный и хорошо знакомый нашим читателям сервис комментариев, на этой неделе объявила о своей продаже. Покупатель – маркетинговая компания Zeta Global – пообещал развивать основной бизнес сервиса. По данным TechCrunch, сумма сделки – $90 млн.

По словам главы Zeta Global Дэвида Штейнберга, покупка Disqus предоставит компании возможности для более точного таргетирования рекламных объявлений. В то же время Zeta Global планируют использовать собственные системы ИИ и массивы данных для улучшения аналитической стороны Disqus.

Источник: TechCrunch