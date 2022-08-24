Сервисный центр Samsung в Германии предложил клиенту по гарантии уничтожить проблемный SSD молотком или дрелью, чтобы обезопасить свои данные

СеВ германском представительстве Samsung владельца твердотельного накопителя попросили уничтожить его молотком или дрелью. Клиент хотел обменять SSD на новый по гарантии, но его беспокоила возможность считывания конфиденциальных данных с накопителя.

Диагностическое сканирование в Samsung Magician показало, что накопитель вышел из строя из-за нескольких ошибок во флэш-памяти NAND. Далее должен был последовать возврат SSD как есть, но владелец не смог удалить важные данные из-за ошибки. Рисковать считыванием информации он также не желал.

В Samsung предложили «просверлить дырки в SSD или разбить его молотком», предоставив при этом фото- или видеодоказательства совершенных действий. Идея заключалась в том, чтобы сделать физически невозможным доступ к данным.

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В Igor’s Lab с радостью взялись за исполнение совета Samsung. Орудием казни была выбрана шлифовальная машина.После послойного разрушения NAND чтение данных стало невозможным.

Обычно для удаления содержимого накопителя служат программные средства. При неисправностях SSD ими не всегда можно воспользоваться.