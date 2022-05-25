Apacer и Zadak анонсировали первые в мире потребительские SSD PCIe Gen 5 M.2: скорость чтения и записи — 13000 и 12000 МБ/с

Компании Zadak и Apacer заключили партнёрское соглашение по разработке и выпуску твердотельного накопителя с интерфейсом PCIe Gen 5. И теперь компании первыми в отрасли анонсировали такие SSD: Apacer AS2280F5 и Zadak TWSG5.

Как заявляют производители, их твердотельные накопители способны обеспечивать скорость последовательного чтения до 13000 МБ/с, а скорость последовательной записи заявлена на значении 12000 МБ/с. Обе новинки выполнены в форм-факторе M.2 Gen 5 и поддерживают протокол NVMe 2.0. Они полностью обратно совместимы с решениями PCIe Gen 4. Оба накопителя оснащены массивными радиаторами полностью идентичного дизайна. Однако Zadak в дополнение к радиатору предлагает ещё и «сверхтонкую графеновую» теплораспределяющую пластину.

Информация о цене и сроках начала продаж твердотельных накопителей PCIe Gen 5 M.2 Apacer AS2280F5 и Zadak TWSG5 пока не сообщается.

Источник: techpowerup