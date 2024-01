Сервис подписки на игры Ubisoft+ теперь в нескольких вариантах и стоит $8-18 в месяц

Ubisoft обновляет свой сервис подписки на игры, предлагая премиальный мультиплатформенный план и добавляя более дешевый уровень для ПК. Компания объединяет Ubisoft+ Multi-Access и PC Access в Ubisoft+ Premium. Новый уровень для ПК называется Ubisoft+ Classics. Издатель заявляет, что для существующих подписчиков PC Access не будет никаких автоматических изменений, их план останется неизменным по текущим ценам.

Ubisoft+ Premium будет стоить $18 в месяц. Он включает доступ к премиум версиям Ubisoft, всем дополнениям и ежемесячным наградам. Самое главное можно играть в новые игры Ubisoft в день их выхода. Некоторые игры будут доступны в раннем доступе. Например, если зарегистрироваться сейчас, то будет возможность поиграть в Prince of Persia: The Lost Crown, которую Ubisoft официально выпустит только 18 января, передает Engadget.

Подписка Ubisoft+ Premium работает на Xbox, PC и Amazon Luna. К примеру, можно играть в Avatar: Frontiers of Pandora на ПК в течение дня, продолжить игру на Xbox вечером, а затем продолжить на телефоне в постели.

Вместе с Ubisoft+ Premium компания представила Ubisoft+ Classics для ПК. Это содержит доступ к коллекции «популярных игр из старого каталога и живых игр» за $8 в месяц. Среди доступных игр – Far Cry 6, Rainbow Six Siege и Watch Dogs: Legion. Следует отметить, что подписчики PlayStation Plus Extra и Premium получат доступ к линейке Ubisoft+ Classics без дополнительной платы.

Руководитель отдела подписок Ubisoft Филипп Трембле говорит, что Ubisoft+ превзошла ожидания издателя по количеству подписчиков. «Мы видели миллионы игроков с момента запуска, и они наслаждались более 600 млн часов игры». Трембле добавил, что компания решила представить Ubisoft+ Classics, поскольку «мы считаем, что это сильное предложение по цене, и каталог будет только расти, поскольку мы продолжаем прибавлять к нему игры, чтобы игроки могли открыть для себя еще больше наших миров».

Следует помнить, что Microsoft продала Ubisoft права на облачные игры Activision Blizzard в попытке успокоить регулятора (и это сработало). Еще в августе Ubisoft заявила, что это соглашение означает, что его подписчики со временем смогут сдержать игры Activision Blizzard. Ubisoft еще не поделилась графиком добавления этих игр в свой сервис.