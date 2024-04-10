Новости Кино 10.04.2024 в 18:16 comment views icon

Сериал «Fallout» получил первые отзывы и оценку 91% на Rotten Tomatoes: «Яркий апокалипсис со вспышками чрезвычайного насилия»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Сериал «Fallout» получил первые отзывы и оценку 91% на Rotten Tomatoes: «Яркий апокалипсис со вспышками чрезвычайного насилия»

Пока зрители ждут премьеру «Fallout» на Prime Video (уже через несколько часов), профильные издания опубликовали свои первые рецензии. Все как один отмечают необычайную жестокость шоу и одновременно поют дифирамбы декорациям, актерской игре и истории, которая, что немаловажно, будет понятна и тем, кто незнаком с одноименной серией игр.

На момент публикации статьи оценки на сайтах-агрегаторах рецензий распределились следующим образом:

Сэм Резерфорд из Engadget назвал «Fallout» великолепным шоу с очаровательными персонажами и впечатляющими визуальными эффектами. Отдельно автор отметил игру Уолтона Гоггинса, который, кажется, «был специально создан для роли Гуля».

«Самое впечатляющее в Fallout — это то, как шоу уравновешивает несколько разных историй с изяществом и интригой. Здесь они настолько хорошо сплетены воедино, что даже если одна сцена длится слишком долго, шоу в целом никогда не надоедает», — написал Резерфорд.

Из минусов Резерфорд, отмечает чрезмерную жестокость сериала — сцен с кровью и жестоким обращением с животными будет немало.

Кайли Хиллиард из GameInformer начал свой отзыв со слов, что он «не фанат игр Fallout, но теперь — фанат сериала Fallout».

«Шоу Fallout страшное, насильственное, смешное, странное, интригующее и в какой-то степени оптимистичное — ощущение, которого я давно не получал от апокалиптической фантастики», — пишет Хиллиард.

Мэтт Перслоу из IGN отмечает, что сериал на самом деле «не связан напрямую ни с чем, во что мы могли бы играть», тем самым захватывая большую аудиторию.

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«Яркий и забавный апокалипсис, наполненный мрачными моментами и вспышками чрезвычайного насилия — Fallout находится на этом месте с The Last of Us, одной из лучших игровых адаптаций, когда-либо созданных», — подытожил Перслоу.

Согласно официальному синопсису, сериал «Fallout» рассказывает о выживании человечества в постапокалиптическом будущем в 2296 году — через 219 лет после ядерной войны. Сюжет является частью канона игровой серии, но рассказывает самостоятельную историю, построенную вокруг трех ключевых персонажей: молодой девушки Люси, жительницы «Хранилища 33», ее отца и смотрителя Хранилища Хэнка, а также гуля-наемника Купера Говарда.

Главные роли в телеадаптации сыграли Элла Пернелл («Шершни»), Уолтон Гоггинс («Правосудие») и Кайл Маклахлен («Твин Пикс»). Шоураннеры сериала — Джонатан Нолан и Лиза Джой, которые уже работали вместе над «Мир Дикого Запада».

Создатели сериала «Fallout» вдохновлялись адаптацией «The Last of Us» от HBO: «Мы поняли, что это возможно»


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