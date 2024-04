Сериал «Fallout» получил первые отзывы и оценку 91% на Rotten Tomatoes: «Яркий апокалипсис со вспышками чрезвычайного насилия»

Пока зрители ждут премьеру «Fallout» на Prime Video (уже через несколько часов), профильные издания опубликовали свои первые рецензии. Все как один отмечают необычайную жестокость шоу и одновременно поют дифирамбы декорациям, актерской игре и истории, которая, что немаловажно, будет понятна и тем, кто незнаком с одноименной серией игр.

На момент публикации статьи оценки на сайтах-агрегаторах рецензий распределились следующим образом:

Сэм Резерфорд из Engadget назвал «Fallout» великолепным шоу с очаровательными персонажами и впечатляющими визуальными эффектами. Отдельно автор отметил игру Уолтона Гоггинса, который, кажется, «был специально создан для роли Гуля».

Из минусов Резерфорд, отмечает чрезмерную жестокость сериала — сцен с кровью и жестоким обращением с животными будет немало.

Кайли Хиллиард из GameInformer начал свой отзыв со слов, что он «не фанат игр Fallout, но теперь — фанат сериала Fallout».

Мэтт Перслоу из IGN отмечает, что сериал на самом деле «не связан напрямую ни с чем, во что мы могли бы играть», тем самым захватывая большую аудиторию.

«Яркий и забавный апокалипсис, наполненный мрачными моментами и вспышками чрезвычайного насилия — Fallout находится на этом месте с The Last of Us, одной из лучших игровых адаптаций, когда-либо созданных», — подытожил Перслоу.