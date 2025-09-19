Сериал Mass Effect ищет на главную роль мужчину 30-39 лет, похожего на "молодого Колина Фаррелла"

Утечка деталей кастинга сериала Mass Effect намекает на то, что мужская версия Шепарда может стать канонической.

По словам проверенного инсайдера Дэниела Рихтмана (через IGN), в телевизионную версию Mass Effect ищут актера на «главную мужскую роль» в возрастном диапазоне 30-39 лет, которого описывают как «молодого Колина Фаррелла», а также актрису для женщины-инопланетянки 34-39 лет, для роли которой будут необходимы протезы. Фаны предполагают, что речь идет о Шепарде и Лиаре соответственно.

Командир Шепард — это протагонист основной трилогии Mass Effect, при создании которого игрок может сам выбирать такие детали, как пол или внешность. Имя можно ввести самостоятельно, но есть два стандартных варианта: Джон и Джейн, озвученные Марком Миром и Дженнифер Хейл соответственно.

Учитывая детали кастинга, можно предположить, что создатели сериала выбрали мужскую версию Шепарда каноном — противоречивый шаг, учитывая, насколько важен выбор игрока для опыта Mass Effect. Однако стоит отметить, что Amazon не подтвердила, будет ли сериал напрямую адаптировать оригинальную трилогию, а учитывая разветвленные сюжетные пути и настройки главных героев игр, точная адаптация может быть значительной проблемой.

К тому же отчет BioWare еще в 2021 году раскрыл статистику, которая играет в пользу мужской версии: только 32% игроков Mass Effect: Legendary Edition выбирали главного персонажа-женщину, остальные — мужчину.

Второстепенные роли в кастинге включают женского персонажа с «параллельной земной историей» (возможно, гендер-свап Гендер-свап (англ. gender swap) — художественный прием, который меняет персонажу пол в новой версии истории. версия Капитана Андерсона из Mass Effect 3), злодея типажа Дуга Джонса 40-60 лет и военного мужчину 30-49 лет, похожего на Джеймса Вегу.

Предыдущая идея экранизации Mass Effect рассматривалась еще в 2021 году с участием Генри Кавилла, однако так и не продвинулась вперед. В конце концов запуск анонсировали в ноябре 2024-го и планируют съемки на следующий год. Сценарий пишет автор «Форсаж 9» Дэниел Кейси, шоураннером выступит Даг Юнг из «Стартрек: Бесконечность», а в продюсерскую команду среди прочих входят Майк Гэмбл из BioWare и бывший продюсер Marvel Studios Ари Арад.

Франшиза Mass Effect стартовала в 2007 году и быстро завоевала расположение игроков. За 15 лет вселенная расширилась до четырех основных игр, мобильных спинофов, анимационного фильма, романов и комиксов. Сюжет оригинальной трилогии разворачивается в 22 веке и сосредотачивается на приключениях командира Шепарда, который спасает человечество от вторжения древней расы Жнецов. В игре Mass Effect: Andromeda, вышедшей в 2017 году, действие переносится в далекое будущее с новым протагонистом.

Сейчас BioWare работает над новой частью Mass Effect, которая использует знакомые элементы, включая возвращение Лиары, и обещает быть «взрослой и фотореалистичной».