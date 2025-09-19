Новости Кино 19.09.2025 comment views icon

Сериал Mass Effect ищет на главную роль мужчину 30-39 лет, похожего на "молодого Колина Фаррелла"

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Серіал Mass Effect шукає на головну роль чоловіка 30-39 років, схожого на "молодого Коліна Фаррелла"

Утечка деталей кастинга сериала Mass Effect намекает на то, что мужская версия Шепарда может стать канонической.

По словам проверенного инсайдера Дэниела Рихтмана (через IGN), в телевизионную версию Mass Effect ищут актера на «главную мужскую роль» в возрастном диапазоне 30-39 лет, которого описывают как «молодого Колина Фаррелла», а также актрису для женщины-инопланетянки 34-39 лет, для роли которой будут необходимы протезы. Фаны предполагают,  что речь идет о Шепарде и Лиаре соответственно.

Серіал Mass Effect шукає на головну роль чоловіка 30-39 років, схожого на "молодого Коліна Фаррелла"
Bioware

Командир Шепард — это протагонист основной трилогии Mass Effect, при создании которого игрок может сам выбирать такие детали, как пол или внешность. Имя можно ввести самостоятельно, но есть два стандартных варианта: Джон и Джейн, озвученные Марком Миром и Дженнифер Хейл соответственно.

Учитывая детали кастинга, можно предположить, что создатели сериала выбрали мужскую версию Шепарда каноном — противоречивый шаг, учитывая, насколько важен выбор игрока для опыта Mass Effect. Однако стоит отметить, что Amazon не подтвердила, будет ли сериал напрямую адаптировать оригинальную трилогию, а учитывая разветвленные сюжетные пути и настройки главных героев игр, точная адаптация может быть значительной проблемой.

К тому же отчет BioWare еще в 2021 году раскрыл статистику, которая играет в пользу мужской версии: только 32% игроков Mass Effect: Legendary Edition выбирали главного персонажа-женщину, остальные — мужчину.

Серіал Mass Effect шукає на головну роль чоловіка 30-39 років, схожого на "молодого Коліна Фаррелла"
Bioware

Второстепенные роли в кастинге включают женского персонажа с «параллельной земной историей» (возможно, гендер-свапГендер-свап (англ. gender swap) — художественный прием, который меняет персонажу пол в новой версии истории. версия Капитана Андерсона из Mass Effect 3), злодея типажа Дуга Джонса 40-60 лет и военного мужчину 30-49 лет, похожего на Джеймса Вегу.

Предыдущая идея экранизации Mass Effect рассматривалась еще в 2021 году с участием Генри Кавилла, однако так и не продвинулась вперед. В конце концов запуск анонсировали в ноябре 2024-го и планируют съемки на следующий год. Сценарий пишет автор «Форсаж 9» Дэниел Кейси, шоураннером выступит Даг Юнг из «Стартрек: Бесконечность», а в продюсерскую команду среди прочих входят Майк Гэмбл из BioWare и бывший продюсер Marvel Studios Ари Арад.

Франшиза Mass Effect стартовала в 2007 году и быстро завоевала расположение игроков. За 15 лет вселенная расширилась до четырех основных игр, мобильных спинофов, анимационного фильма, романов и комиксов. Сюжет оригинальной трилогии разворачивается в 22 веке и сосредотачивается на приключениях командира Шепарда, который спасает человечество от вторжения древней расы Жнецов. В игре Mass Effect: Andromeda, вышедшей в 2017 году, действие переносится в далекое будущее с новым протагонистом.

Сейчас BioWare работает над новой частью Mass Effect, которая использует знакомые элементы, включая возвращение Лиары, и обещает быть «взрослой и фотореалистичной».

Спецпроекты
ТОП-7 корисних товарів для відпустки: термобокс, проєктор, морозивниця та інші корисні гаджети
Від телевізорів до пилососів: огляд техніки бренду Tesla, який робить ставку на доступність і надійність

Фильм Call of Duty мог снять Стивен Спилберг — Activision отказала режиссеру, потому что боялась «полного контроля»

Популярные новости

arrow left
arrow right
Все боятся Hollow Knight Silksong: сиквел Team Cherry "задержал" релизы по меньшей мере 8 игр
Мультфильмы Ghibli и Zelda помогают бороться с депрессией, — исследование
Катастрофа в мире "Ведьмака": что известно о сериале-спинофе "Крысы" и его дальнейшей судьбе
Эпизоды до 3-х часов? Создатель «Очень странных дел» отвечает на слухи о «диком» хронометраже пятого сезона
Cисадмин-новичок в 2000-х «положил» сайт Amazon на 3 часа из-за одной опечатки
Четверо друзей, старый дом и проклятая настолка — Ludogram представила хоррор Invokyr
Epic Games бесплатно отдает головоломку с 92% одобрительных отзывов
Первые кадры третьего сезона "Колец власти" раскрывают самое мощное оружие в мире "Властелина колец"
Epic Games раздает атмосферную головоломку-приключение с рейтингом 98%
Научно-фантастический сериал "Основание" по романам Айзека Азимова получит 4-й сезон
Battlefield во Вьетнаме? Анонсирован шутер Hell Let Loose: Vietnam с авиацией и кораблями
Прислушайтесь к советам Скифа: ГСЧС и создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили видео об опасности подозрительных предметов
Сериал "Чужой: Земля" побил рекорд франшизы самой высокой оценкой на Rotten Tomatoes
"Лучшая реклама Battlefield 6": Call of Duty Black Ops 7 "пасёт задних" в чартах PS Store после разгромной реакции на трейлер
"Все началось с одного человека": вышел трейлер второго сезона "Фоллаут" с Мистером Хаусом и Когтями Смерти
Два спинофа "Игры престолов" за год: HBO рассказал, когда выйдет "Рыцарь семи королевств" и продолжение "Дома дракона"
Первый взгляд на сериал "Робин Гуд": звезда "Игры престолов" становится злодеем и шерифом Ноттингема
"Слышишь, нуб, удаляй игру": Гейб Ньюэлл пожаловался на буллинг в Dota 2
Вышла демоверсия Little Nightmares 3 — игроков приглашают в Некрополис, на бой с монстром-малышом
Перепутали с террористом: полиция задержала 16-летнего фана Resident Evil, который создал "слишком" реалистичный косплей
Люди, лошади и паркур. Вышел новый трейлер Mafia: The Old Country, которая все больше напоминает Uncharted
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить