Новости Кино 05.09.2025

Фильм Call of Duty мог снять Стивен Спилберг — Activision отказала режиссеру, потому что боялась "полного контроля"

Катерина Даньшина

Чутки: Activision відмовила Стівену Спілбергу в режисурі фільму Call of Duty / Activision, Depositphotos

На днях Paramount Pictures объявила о работе над фильмом Call of Duty, однако проект мог выглядеть совсем иначе, если бы у руля стоял самый кассовый режиссер мира Стивен Спилберг.

Как сообщает Puck News, студия Стивена Спилберга Amblin вместе с продюсером Universal Джимми Горовицем якобы представляли Activision, которая ныне принадлежит Microsoft, собственное видение фильма, но та отказалась, в конце концов выбрав Paramount и продюсера Дэвида Эллисона.

Причина заключалась в том, что с режиссером в комплекте идет так называемая «сделка Спилберга», которая включает самые высокие гонорары на рынке, финальное право монтажа и полный контроль над производством и маркетингом.

Идея фильма по серии Call of Duty витала в воздухе годами, однако предыдущие попытки так и не были реализованы. Сама серия достигла невероятного успеха с момента дебюта в 2003 году, охватывая несколько эпох войны в таких играх, как Modern Warfare и Black Ops. С более 500 млн проданных копий и более $30 млрд дохода за все время, Call of Duty входит в число самых прибыльных развлекательных проектов всех времен.

Участие Спилберга имело бы значительный престиж, учитывая его опыт работы с фильмами на военную тематику, такими как «Спасти рядового Райана». К тому же режиссер и сам является заядлым геймером и очень любит шутеры, в том числе и Call of Duty.

Что касается фильма по Call of Duty, то у него нет никаких деталей относительно актерского состава или даты начала производства, но из источников Variety известно, что соглашение охватывает потенциал для «расширения вселенной на кино и телевидение».

