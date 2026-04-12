HBO наконец определила график релиза третьего сезона «Эйфории». После длительного ожидания и многих переносов, культовая драма возвращается с обновленным сюжетом и значительным временным скачком.





Один из самых популярных проектов современности, сериал «Эйфория», наконец-то выходит из затянувшегося производственного ада. Как сообщает издание Game Rant, телеканал HBO утвердил финальные сроки премьеры.

Третий сезон станет новым этапом для франшизы. Главным изменением в нарративе станет значительный временной скачок: герои больше не будут учениками средней школы.

Это позволит создателю сериала Сэму Левинсону исследовать взрослую жизнь персонажей. Зендея вернется к своей знаковой роли Ру Беннетт, а вместе с ней на экранах появятся Сидни Суини и Джейкоб Элорди.





Несмотря на слухи о возможных заменах, основной костяк актерского состава остался неизменным. График выхода серий обещает быть классическим для HBO: еженедельные релизы каждое воскресенье вечером.

Такой подход позволяет сохранять высокий уровень обсуждения в социальных сетях и поддерживать интерес зрителей на протяжении всего сезона. Производство столкнулось с немалыми трудностями из-за загруженности актеров.

Авторы уверяют, что дополнительное время пошло на пользу сценарию, сделав его глубже и мрачнее. Для тех, кто планирует марафонский просмотр, стоит учитывать, что серии будут выходить с интервалом в семь дней.

Ожидается, что новый сезон станет одним из самых обсуждаемых телевизионных событий года задавая новые тренды в моде. Несмотря на долгую паузу, кредит доверия к проекту остается огромным.

«Эйфория» продолжает быть зеркалом проблем современного поколения, даже если теперь герои сталкиваются с вызовами взрослого мира за пределами школьных коридоров.

Источник: Game Rant