Новости Кино 07.01.2024 в 18:54 comment views icon

Сериал The Last of Us получил 8 наград «Эмми»

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Сериал The Last of Us получил 8 наград «Эмми»

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Триумфатором первого вечера награждения «Эмми» стал сериал The Last of Us по мотивам одноименной игры с Питером Паскалем и Беллой Рамзи в главных ролях.

The Last of Us

Награду в номинации «Лучший приглашенный актер в драматическом сериале» получил Ник Офферман за роль Билла.

The Last of Us

Сторм Рейд, сыгравшая Райли Абель, получила награду как лучшая приглашенная актриса. Другие награды The Last of Us:

  • Выдающийся протезный грим
  • Выдающиеся специальные визуальные эффекты в сезоне или фильме
  • Выдающийся дизайн основного тайтла
  • Выдающийся монтаж звука в комедийном или драматическом сериале
  • Выдающееся микширование звука в комедийном или драматическом сериале
  • Выдающийся монтаж изображения в драматическом сериале

Шоураннер Крейг Мейзин говорил в прошлом году, что второй сезон шоу не будет охватывать всю игру The Last of Us Part 2 и что сериал может длиться от трех до пяти сезонов, но «четыре кажется хорошим числом». Председатель Naughty Dog Нил Дракманн намекал на продолжение игры, хотя неизвестно, разрабатывается ли она сейчас.

Также получили награды Джудит Лайт как приглашенная актриса в комедии за Poker Face, мужской аналог этой награды получил Сэм Ричардсон из «Теда Лассо». Были награждены сериалы «Дейзи Джонс и шестеро» и «Удивительная миссис Мэйзел», координация трюков в «The Boys», а также многие другие фильмы и сериалы – список по ссылке.

Стриминг Roku получил приз за лучший телевизионный фильм «Странный: история Эла Янковича». Настоящий Weird The Al Yankovic принимал участие в награждении.

Эбби во втором сезоне «‎The Last Of Us» от HBO может сыграть Кейтлин Дивер — актриса ведет переговоры с Мэзином и Дракманном

Источники: VGC, Variety

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