Сериал «Ведьмак: Кровное происхождение» получил 8% на Rotten Tomatoes – худшую оценку аудитории Netflix за всю историю

Еще недавно замысел Netflix экранизировать «Ведьмака» Анджея Сапковского и расширить его вселенную казался возможным ответом «Игре престолов» – но похоже, сейчас у него большие проблемы. Сериал «Ведьмак» потерял Генри Кавилла в качестве своей главной звезды, а первая попытка расширить вселенную с помощью еще одного сериала явно не задалась.

Действие сериала «Ведьмак: Кровное происхождение» от Netflix разворачивается за 1200 лет до событий «Ведьмака». Он рассказывает о создании первого ведьмака и событиях, приведших к Сопряжению Сфер.

В недавнем интервью шоураннер Деклан де Барра заявил, что его целью в «Происхождении крови» было создать историю, достойную оригинальных романов Сапковского.

«Это прекрасно и в то же время пугающе, потому что вы хотите [де Барра так говорит о себе] отдать дань уважения книгам и знаниям и удовлетворить всех этих поклонников, но также вы хотите создать цельную историю, которая была бы достойна книги Сапковского, которая живет на ТВ и самодостаточна».

Сначала хорошие новости: «Ведьмак: Кровное происхождение» в настоящее время является шоу № 1 на Netflix, что указывает на то, что у есть аудитория для дальнейшего его продвижения.

Плохая новость состоит в том, просмотр сериала заставил многих пожалеть о нём. Прямо сейчас, в дополнение к довольно низким оценкам критиков, The Witcher: Blood Origin имеет худшие оценки аудитории, которые когда-либо были у оригинальных сериалов Netflix.

Хотя 38% от критиков на Rotten Tomatoes – не самая плохая оценка для сериала в истории, но 8% от зрителей, по-видимому, никогда раньше не встречались. Отмененный недавно сериал Resident Evil получил 22%. Почему так вышло? Негативных характеристик множество, приведём одну из них, достаточно развернутую и непредвзятую:

«Generic Fantasy (обычный ничем не примечательный фентезийный сеттинг), с несколькими персонажами для галочки, шоу без души стартует с неоправданно высокого места, на которое оно не должно было подняться. Этот отвратительный не-ведьмак в принципе не содержит ничего достойного внимания. Фанату Ведьмака он абсолютно ничего не дает: ничего не добавляет, ничего не строит, не имеет характера или родства с исходным материалом. Я мог бы посмотреть оригинальное польское шоу, о существовании которого вы могли даже не знать, но это – уже слишком».

Консенсус критиков можно охарактеризовать следующим мнением:

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«Поверхностные раскопки древних знаний из фэнтезийной серии Анджея Сапковского, Blood Origin имеет некоторое родство с «Ведьмаком», но мало из того, что делает оригинальную сагу запоминающейся. Сериал отклоняется от исходного материала, не может предложить интересного содержания или оправдать свое существование, несмотря на все усилия талантливого актерского состава».

Очевидно, что сериал «Кровное происхождение» подвергся ревью-бомбингу. Также, к сожалению, очевидно, что шоу с участием множества женщин и разнообразным расовым составом актеров часто собирают множество негативных отзывов. Єто относилось и к «Дому Дракона (82%), Кольца Власти (38%) и сам Ведьмак (75%). Если вы хотите выйти за пределы фэнтези, подобных оценок не заслуживали даже такие сериалы, как «Мисс Марвел» (80%) «Женщина-Халк» (33%).

Но результат в 8% – случай уникальный и не может быть объяснен только предвзятостью. К тому же большинство негативных отзывов совсем не содержат тенденциозных упреков. Принимая во внимание перечисленные сериалы, всё же можно сделать вывод, что пользовательская оценка зависит в большей мере именно от качества шоу – понравилось ли оно зрителям.

Источник: Forbes