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Сериал «Ведьмак: Кровное происхождение» получил 8% на Rotten Tomatoes – худшую оценку аудитории Netflix за всю историю

Сериал «Ведьмак: Кровное происхождение» получил 8% на Rotten Tomatoes – худшую оценку аудитории Netflix за всю историю

Еще недавно замысел Netflix экранизировать «Ведьмака» Анджея Сапковского и расширить его вселенную казался возможным ответом «Игре престолов» – но похоже, сейчас у него большие проблемы. Сериал «Ведьмак» потерял Генри Кавилла в качестве своей главной звезды, а первая попытка расширить вселенную с помощью еще одного сериала явно не задалась.

Действие сериала «Ведьмак: Кровное происхождение» от Netflix разворачивается за 1200 лет до событий «Ведьмака». Он рассказывает о создании первого ведьмака и событиях, приведших к Сопряжению Сфер.

В недавнем интервью шоураннер Деклан де Барра заявил, что его целью в «Происхождении крови» было создать историю, достойную оригинальных романов Сапковского.

«Это прекрасно и в то же время пугающе, потому что вы хотите [де Барра так говорит о себе] отдать дань уважения книгам и знаниям и удовлетворить всех этих поклонников, но также вы хотите создать цельную историю, которая была бы достойна книги Сапковского, которая живет на ТВ и самодостаточна».

«Ведьмак: Кровное происхождение» The Witcher: Blood Origin

Сначала хорошие новости: «Ведьмак: Кровное происхождение» в настоящее время является шоу № 1 на Netflix, что указывает на то, что у есть аудитория для дальнейшего его продвижения.

Плохая новость состоит в том, просмотр сериала заставил многих пожалеть о нём. Прямо сейчас, в дополнение к довольно низким оценкам критиков, The Witcher: Blood Origin имеет худшие оценки аудитории, которые когда-либо были у оригинальных сериалов Netflix.

«Ведьмак: Кровное происхождение» The Witcher: Blood Origin

Хотя 38% от критиков на Rotten Tomatoes – не самая плохая оценка для сериала в истории, но 8% от зрителей, по-видимому, никогда раньше не встречались. Отмененный недавно сериал Resident Evil получил 22%. Почему так вышло? Негативных характеристик множество, приведём одну из них, достаточно развернутую и непредвзятую:

«Generic Fantasy (обычный ничем не примечательный фентезийный сеттинг), с несколькими персонажами для галочки, шоу без души стартует с неоправданно высокого места, на которое оно не должно было подняться. Этот отвратительный не-ведьмак в принципе не содержит ничего достойного внимания. Фанату Ведьмака он абсолютно ничего не дает: ничего не добавляет, ничего не строит, не имеет характера или родства с исходным материалом. Я мог бы посмотреть оригинальное польское шоу, о существовании которого вы могли даже не знать, но это – уже слишком».

Консенсус критиков можно охарактеризовать следующим мнением:

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«Поверхностные раскопки древних знаний из фэнтезийной серии Анджея Сапковского, Blood Origin имеет некоторое родство с «Ведьмаком», но мало из того, что делает оригинальную сагу запоминающейся. Сериал отклоняется от исходного материала, не может предложить интересного содержания или оправдать свое существование, несмотря на все усилия талантливого актерского состава».

«Ведьмак: Кровное происхождение» The Witcher: Blood Origin

Очевидно, что сериал «Кровное происхождение» подвергся ревью-бомбингу. Также, к сожалению, очевидно, что шоу с участием множества женщин и разнообразным расовым составом актеров часто собирают множество негативных отзывов. Єто относилось и к «Дому Дракона (82%), Кольца Власти (38%) и сам Ведьмак (75%). Если вы хотите выйти за пределы фэнтези, подобных оценок не заслуживали даже такие сериалы, как «Мисс Марвел» (80%)  «Женщина-Халк» (33%).

Но результат в 8% – случай уникальный и не может быть объяснен только предвзятостью. К тому же большинство негативных отзывов совсем не содержат тенденциозных упреков. Принимая во внимание перечисленные сериалы, всё же можно сделать вывод, что пользовательская оценка зависит в большей мере именно от качества шоу – понравилось ли оно зрителям.

Шоураннер «Ведьмака» Лорен Хиссрих знает, чем закончится сериал – но читатели книг Сапковского не смогут этого предугадать

Источник: Forbes


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