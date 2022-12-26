Шоураннер «Ведьмака» Лорен Хиссрих знает, чем закончится сериал – но читатели книг Сапковского не смогут этого предугадать

Сериал «Ведьмак» по мотивам книг Анджея Сапковского стал одним из хитов Netflix. В свет вышли два сезона, в разработке находятся третий и четвертый. Также вышел анимационный фильм, показавший Геральта в детстве, а теперь и приквел о зарождении ведьмаков в виде мини-сериала «Ведьмак: Кровное происхождение». Продукция Netflix привнесла множество изменений по сравнению с сюжетом книг, и пользователи задаются вопросом, есть ли у шоураннера Лорен Шмидт-Хиссрих интересный вариант финала истории.

Стив Вайнтрауб из Collider недавно поговорил с Хиссрих и соавтором сценария The Witcher: Blood Origin, Декланом де Барра о том, где закончится сериал и куда могут привести события в расширенной вселенной. Говоря о сериале в целом, Хиссрих объяснила:

«Я и мои руководители в Netflix поставили перед собой цель всегда иметь перед глазами конечную точку. Для меня, когда вы начинаете просто писать истории, не зная, к чему они ведут, вы можете заблудиться … Да, я абсолютно знаю, чем закончится сериал. Я знаю, чем закончится сезон, я знаю, чем он закончится, и это очень, очень захватывающе».

Хиссрих объяснила, что «Владычица озера», пятый роман Сапковского в саге о Ведьмаке, будет последней книгой в основном сериале. Но поскольку книга погружается в легенду о короле Артуре, потенциал для того, чтобы история вышла за рамки сериала, огромен.

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«Меня часто спрашивали, будут ли другие сиквелы, приквелы и спин-оффы? Я думаю, конечно, что книги Сапковского во многих отношениях безграничны», — добавила Хиссрих и пошутила, что шоу может продолжаться достаточно долго, пока она не поседеет и не сыграет самого Геральта.

«У читателей книг не будет ответов на все вопросы»

То, что вы читали книги из серии «Ведьмак», не поможет вам предсказать развитие сериала:

«Я думаю, многие люди верят, что вы как бы начинаете телесезон, говоря, что это будет такая-то книга, но ясно, что мы не смогли этого сделать, потому что есть несколько книг, кроме «Крови эльфов», на которой в основном базировался. В ней не было достаточно действия, чтобы поддерживать нас, поэтому в итоге нам пришлось привнести в сезон части из Крещения огнем. Части более ранних рассказов, я имею в виду эпизод из «Зерна истины», который положил начало второму сезону. Итак, мы сразу же понимаем, что должны быть гибкими в отношении того, как разделены книги, и как – сезоны».

Лорен Хиссрих в очередной раз подтвердила свое весьма своеобразное отношение к книгам о ведьмаке Геральте, от которых сериал уходит все дальше. Его события можно воспринимать как альтернативную или вовсе отдельную историю по мотивам. Естественно, при таком подходе сложно рассуждать о дальнейшем развитии сюжета, как и расширенной (или альтернативной?) вселенной от Netflix. Радует, что у команды «Ведьмака» есть цельный взгляд на историю до ее конца. Однако, как показывает опыт другого сериала по мотивам известной книжной серии, это не гарантирует действительно впечатляющего финала.