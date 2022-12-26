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Шоураннер «Ведьмака» Лорен Хиссрих знает, чем закончится сериал – но читатели книг Сапковского не смогут этого предугадать

Шоураннер «Ведьмака» Лорен Хиссрих знает, чем закончится сериал – но читатели книг Сапковского не смогут этого предугадать

Сериал «Ведьмак» по мотивам книг Анджея Сапковского стал одним из хитов Netflix. В свет вышли два сезона, в разработке находятся третий и четвертый. Также вышел анимационный фильм, показавший Геральта в детстве, а теперь и приквел о зарождении ведьмаков в виде мини-сериала «Ведьмак: Кровное происхождение». Продукция Netflix привнесла множество изменений по сравнению с сюжетом книг, и пользователи задаются вопросом, есть ли у шоураннера Лорен Шмидт-Хиссрих интересный вариант финала истории.

Ведьмак Netflix Лорен Хиссрих

Стив Вайнтрауб из Collider недавно поговорил с Хиссрих и соавтором сценария The Witcher: Blood Origin, Декланом де Барра о том, где закончится сериал и куда могут привести события в расширенной вселенной. Говоря о сериале в целом, Хиссрих объяснила:

«Я и мои руководители в Netflix поставили перед собой цель всегда иметь перед глазами конечную точку. Для меня, когда вы начинаете просто писать истории, не зная, к чему они ведут, вы можете заблудиться … Да, я абсолютно знаю, чем закончится сериал. Я знаю, чем закончится сезон, я знаю, чем он закончится, и это очень, очень захватывающе».

Хиссрих объяснила, что «Владычица озера», пятый роман Сапковского в саге о Ведьмаке, будет последней книгой в основном сериале. Но поскольку книга погружается в легенду о короле Артуре, потенциал для того, чтобы история вышла за рамки сериала, огромен.

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«Меня часто спрашивали, будут ли другие сиквелы, приквелы и спин-оффы? Я думаю, конечно, что книги Сапковского во многих отношениях безграничны», — добавила Хиссрих и пошутила, что шоу может продолжаться достаточно долго, пока она не поседеет и не сыграет самого Геральта.

«У читателей книг не будет ответов на все вопросы»

То, что вы читали книги из серии «Ведьмак», не поможет вам предсказать развитие сериала:

«Я думаю, многие люди верят, что вы как бы начинаете телесезон, говоря, что это будет такая-то книга, но ясно, что мы не смогли этого сделать, потому что есть несколько книг, кроме «Крови эльфов», на которой в основном базировался. В ней не было достаточно действия, чтобы поддерживать нас, поэтому в итоге нам пришлось привнести в сезон части из Крещения огнем. Части более ранних рассказов, я имею в виду эпизод из «Зерна истины», который положил начало второму сезону. Итак, мы сразу же понимаем, что должны быть гибкими в отношении того, как разделены книги, и как – сезоны».

Лорен Хиссрих в очередной раз подтвердила свое весьма своеобразное отношение к книгам о ведьмаке Геральте, от которых сериал уходит все дальше. Его события можно воспринимать как альтернативную или вовсе отдельную историю по мотивам. Естественно, при таком подходе сложно рассуждать о дальнейшем развитии сюжета, как и расширенной (или альтернативной?) вселенной от Netflix. Радует, что у команды «Ведьмака» есть цельный взгляд на историю до ее конца. Однако, как показывает опыт другого сериала по мотивам известной книжной серии, это не гарантирует действительно впечатляющего финала.

Рецензия на второй сезон сериала «Ведьмак» / The Witcher


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