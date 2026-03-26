На Netflix вышел новый сериал ужасов от создателей "Очень странных дел"

С сегодняшнего дня на Netflix транслируется новый сериал в жанре ужасов и психологического триллера: его продюсировали братья Дафферы, известные как создатели хитовых «Очень странных дел».





Сериал с красноречивым названием «Скоро случится что-то страшное» / Something Very Bad Is Going to Happen повествует о паре молодоженов, которые приезжают в семейное поместье за несколько дней до свадьбы и сталкиваются со сверхъестественными событиями. Идея несколько напоминает дебютный полнометражный фильм Джордана Пила «Прочь».

Невеста Рэйчел, которую играет Камила Морроне («Ночной администратор»), по приезду в дом будущего мужа Ника в исполнении Адама ДиМарко («Белый лотос») начинает испытывать непреодолимое и неизбежное чувство ужаса, когда ситуацию еще больше усугубляет ее свекровь (Дженнифер Джейсон Ли), которая выполняет странные ритуалы в ожидании большого дня.





На данный момент для просмотра на Netflix доступны все 8 эпизодов в украинском дубляже, которые длятся до часа каждый. Сериал еще не получил общих оценок от критиков на сайтах-агрегаторах рецензий, но некоторые сайты уже обнародовали свои обзоры.

«Брошенные младенцы, розовые туфельки Барби и серийные убийцы, перерезающие горло? Этот свадебный сериал ужасов от создателей «Очень странных дел» настолько адский, что, возможно, я больше никогда не засну», — написала Люси Манган из The Guardian.

Роз и Мэтт Дафферы выступают исполнительными продюсерами, а шоураннером стала Хейли З. Бостон, которая ранее работала сценаристкой для сериалов «Кабинет курьезов Гильермо дель Торо» и «Охотников».

Среди других проектов Netflix, над которыми работают Дафферы: анимационный приквел «Очень странных дел», который не так давно раскрыл нового персонажа, а также сериал The Boroughs, такой себе sci-fi про инопланетян и пенсионеров.