26.03.2026

На Netflix вышел новый сериал ужасов от создателей "Очень странных дел"

Катерина Левицкая

На Netflix вийшов новий серіал жахів від творців "Дивних див"

С сегодняшнего дня на Netflix транслируется новый сериал в жанре ужасов и психологического триллера: его продюсировали братья Дафферы, известные как создатели хитовых «Очень странных дел».


Сериал с красноречивым названием «Скоро случится что-то страшное» / Something Very Bad Is Going to Happen повествует о паре молодоженов, которые приезжают в семейное поместье за несколько дней до свадьбы и сталкиваются со сверхъестественными событиями. Идея несколько напоминает дебютный полнометражный фильм Джордана Пила «Прочь».

Невеста Рэйчел, которую играет Камила Морроне («Ночной администратор»), по приезду в дом будущего мужа Ника в исполнении Адама ДиМарко («Белый лотос») начинает испытывать непреодолимое и неизбежное чувство ужаса, когда ситуацию еще больше усугубляет ее свекровь (Дженнифер Джейсон Ли), которая выполняет странные ритуалы в ожидании большого дня.


На данный момент для просмотра на Netflix доступны все 8 эпизодов в украинском дубляже, которые длятся до часа каждый. Сериал еще не получил общих оценок от критиков на сайтах-агрегаторах рецензий, но некоторые сайты уже обнародовали свои обзоры.

«Брошенные младенцы, розовые туфельки Барби и серийные убийцы, перерезающие горло? Этот свадебный сериал ужасов от создателей «Очень странных дел» настолько адский, что, возможно, я больше никогда не засну», — написала Люси Манган из The Guardian

Роз и Мэтт Дафферы выступают исполнительными продюсерами, а шоураннером стала Хейли З. Бостон, которая ранее работала сценаристкой для сериалов «Кабинет курьезов Гильермо дель Торо» и «Охотников».

Среди других проектов Netflix, над которыми работают Дафферы: анимационный приквел «Очень странных дел», который не так давно раскрыл нового персонажа, а также сериал The Boroughs, такой себе sci-fi про инопланетян и пенсионеров.

Нові сезони серіалу «Проблема 3 тіл» вийдуть в скороченій версії

Популярные новости

arrow left
arrow right
Все о Векне: на Netflix выйдет спектакль "Очень странные дела. Первая тень"
Netflix показал первые кадры сериала The Boroughs: sci-fi об инопланетянах и пенсионерах от создателей "Очень странных дел"
Assassin's Creed от Netflix: съемки стартовали в Италии, пригласили актеров из "Основания" и "Рыцаря семи королевств"
Amazon завершил съемки "Рассвет Vought": новый сериал в мире "Пацанов" на подходе
Автор "Острых козырьков" решил судьбу Томми Шелби едва ли не в последний момент
Трейлер "Острых козырьков" раскрывает Барри Кеогана как сына Томаса Шелби
Сериал "Одни из нас" представил актера, который сыграет отца Эбби
Трейлер сериала "Фонари" от DC напоминает "Настоящий детектив" с супергероями
Apple TV представил сериал-триллер о космических гонках 1960-х годов
"Ради всего человечества": завершение истории в 6 сезоне и спин-офф Star City
"Рыцарь семи королевств" покажет одного из самых известных Ланнистеров во 2 сезоне
На HBO завершился "Рыцарь семи королевств": все 6 эпизодов можно посмотреть одновременно
Дракарис! "Дом дракона" начинает войну в дебютном трейлере 3 сезона
Трейлер 5 сезона "Ради всего человечества" готовит нас к революции на Марсе
Сериал "Хитмэн" отменили после 10 лет разработки
Лучше всех серий "Дома дракона": 4-й эпизод "Рыцаря семи королевств" получил рекордные 9.7/10 на IMDb
Руководитель Xbox Аша Шарма хочет перезапустить Game Pass с новыми уровнями и сотрудничеством с Netflix
Постеры спин-оффа "Очень странных дел" раскрывают нового персонажа: кто такая Никки Бакстер?
Netflix раскрыли актерский состав будущего сериала по Assassin's creed и назвали режиссера
Тарантино и Сталлоне снимут сериал о гангстерах 1930-х годов
Hulu отменил перезапуск сериала "Баффи — истребительница вампиров"
