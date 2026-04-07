Новости Кино 07.04.2026 comment views icon

Что посмотреть на Netflix на этой неделе?

Финальный сезон сериала "Пацаны" / Prime Videos

Апрель 2026 года продолжает радовать зрителей громкими премьерами. Расписание стриминговых сервисов предлагает все: от эпических завершений культовых саг до скандальных документальных расследований. Главные игроки рынка — Netflix, Disney+ и Prime Video — выложили свои козыри, делая ставку на высокое качество картинки и закрученные сюжеты.

Главным событием текущих дней стал релиз пятого, финального сезона сериала «Парни» (The Boys) на Prime Video. Шоу, которое уже успело получить почти идеальные оценки на Rotten Tomatoes, обещает зрителям бескомпромиссный финал противостояния Бутчера и Гоумлендера. Технически сериал продолжает держать планку: поддержка 4K HDR и объемного звука Dolby Atmos позволяет полноценно прочувствовать каждый спецэффект. Те, кто следил за обзором предыдущих сезонов «Пацанов», знают, что создатели не жалеют бюджетов на реалистичный (и кровавый) визуал.

Поклонники «Звездных войн» получили настоящий подарок на Disney+ — анимационный проект «Maul — Shadow Lord». Сериал фокусируется на одном из самых харизматичных злодеев франшизы и уже стал одним из самых рейтинговых проектов студии. Использование передовых технологий рендеринга позволило достичь уровня детализации, который ранее был доступен только в полнометражных фильмах. Учитывая, как развивался вселенная «Звездных войн» на телевидении, этот сольник выглядит как работа над ошибками предыдущих лет.

Для любителей интеллектуальных драм Netflix подготовил документальную ленту «Untold: Chess Mates». Фильм раскрывает закулисье скандального соперничества между Магнусом Карлсеном и Гансом Ниманном, которое всколыхнуло мир шахмат. Здесь речь идет не только об игре, но и о технологиях борьбы с читерством в цифровой среде. Это хорошее дополнение к новостям о том, как Netflix пытается трансформировать спортивный контент. Кроме того, на стриминге стал доступен горор-хит «Five Nights at Freddy’s 2», который после успешного кинопроката наконец-то добрался до домашних экранов.

Также стартовало продолжение «Рассказа служанки» под названием «The Testaments». Новый сериал основан на одноименном романе Маргарет Этвуд и предлагает взглянуть на антиутопический мир Гилеада с новой перспективы. Зрители, которые помнят сложную атмосферу «Рассказа служанки», найдут в сиквеле знакомый визуальный стиль и глубокое психологическое напряжение. Все новинки дня уже доступны в высоком разрешении, что делает эту неделю идеальным временем для домашнего киномарафона.

Источник: GamesRadar

Популярные новости

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить