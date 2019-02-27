Сеть 4G «Киевcтара» расширена ещё на 85 населённых пунктов

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Оператор сотовой связи «Киевcтар» сообщил об очередном расширении сети покрытия связи 4G. На этот раз к высокоскоростной передаче данных подключены новые населённые пункты в Волынской, Закарпатской, Киевской, Одесской, Ровненской и Хмельницкой областях.

Мобильный интернет 4G от «Киевcтар» появился в городах Арцыз, Березно, Владимир-Волынский, Дунаевцы, Камень-Каширский, Каланчак, Красилив, Мукачево, Новая Каховка, Острог, Сарны, Чаплинка, Яготин и ряде сел этих районов. Благодаря этому еще 450 тысяч жителей Украины в 85 населенных пунктах получили доступ к мобильной связи нового поколения. Абоненты «Киевcтар», которые проживают в этих населённых пунктах и пользуются USIM-картами и смартфонами с 4G модулем, получат бонусные 10 тыс. МБ трафика. Воспользоваться бонусом абоненты смогут в течение 30 дней.

На сегодняшний день сеть 4G от «Киевcтар» уже охватила 3916 населённых пунктов, в которых проживают 22,2 млн жителей Украины, а это – 53,4% населения. Ознакомиться с детальной картой покрытия сети 4G можно на официальном сайте оператора.