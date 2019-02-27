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Сеть 4G «Киевcтара» расширена ещё на 85 населённых пунктов
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Сеть 4G «Киевcтара» расширена ещё на 85 населённых пунктов

Сеть 4G «Киевcтара» расширена ещё на 85 населённых пунктов

Оператор сотовой связи «Киевcтар» сообщил об очередном расширении сети покрытия связи 4G. На этот раз к высокоскоростной передаче данных подключены новые населённые пункты в Волынской, Закарпатской, Киевской, Одесской, Ровненской и Хмельницкой областях.

Мобильный интернет 4G от «Киевcтар» появился в городах Арцыз, Березно, Владимир-Волынский, Дунаевцы, Камень-Каширский, Каланчак, Красилив, Мукачево, Новая Каховка, Острог, Сарны, Чаплинка, Яготин и ряде сел этих районов. Благодаря этому еще 450 тысяч жителей Украины в 85 населенных пунктах получили доступ к мобильной связи нового поколения. Абоненты «Киевcтар», которые проживают в этих населённых пунктах и пользуются USIM-картами и смартфонами с 4G модулем, получат бонусные 10 тыс. МБ трафика. Воспользоваться бонусом абоненты смогут в течение 30 дней.

На сегодняшний день сеть 4G от «Киевcтар» уже охватила 3916 населённых пунктов, в которых проживают 22,2 млн жителей Украины, а это – 53,4% населения. Ознакомиться с детальной картой покрытия сети 4G можно на официальном сайте оператора.

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