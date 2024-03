Шестые «Пираты Карибского моря» будут перезагрузкой, а будущее «Топ Ган» не определено из-за графика Тома Круза

Продюсер франшизы Джерри Брукхаймер подтвердил, что шестые «Пираты Карибского моря» перезагрузят серию. Он рассказал о будущем «Пиратов» и «Топ Ган» сайта ComicBook. Брукхаймер размышлял о том, какая из франшиз может вернуться на большой экран первой и при этом упомянул, что Пираты стартуют заново.

«Это трудно сказать. …. Потому что с «Топ Ган» у вас есть актер, который является культовым и блестящим. И сколько фильмов он снимает до того, как снимет «Топ Ган», я не могу вам сказать. Но мы перезапустим «Пиратов», это легче сделать, потому что не нужно ждать определенных актеров», — сказал Брукхаймер.

Тома Круз, о котором шел разговор, планирует сняться в нескольких фильмах, включая прямое продолжение «Топ Ган: Маверик». Таким образом, производство, вероятно, будет зависеть от графика Круза. Относительно «Пиратов» подобного фактора нет, именно из-за перезапуска.

Пока что нельзя полностью исключать фильм с Марго Робби в главной роли, о котором раньше ходило много слухов. Хотя, вероятно, это стало гораздо более сложной задачей после огромного успеха «Барби».

Известно, что создатель сериала The Last of Us Крейг Мейзин работал над историей для новых Пиратов вместе с оригинальным сценаристом Тедом Эллиотом. Работу приостановили из-за забастовок в прошлом году, но Мейзин говорил, что их сценарий понравился Disney.

«Мы представили это и подумали, что они не купят это, потому что это слишком странно. Но им понравилось! Потом мы написали фантастический сценарий, произошла забастовка, и все ждали», — объяснил Мазин.

Как напомнил IGNВ 2022 году Брукхаймер подтвердил, что Джонни Депп, сыгравший капитана Джека Воробья во всех пяти частях «Пиратов Карибского моря», не был привлечен для шестого фильма. В прошлом году президент Walt Disney Studios Motion Picture Production Шон Бейли после периода неопределенности заявил, что франшиза все еще в работе. Он настаивал на том, что перезапуск «Пиратов Карибского моря» является приоритетом для компании, наряду с переосмыслением многих классических мультфильмов в пересказы в прямом эфире.

