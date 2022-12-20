Продюсер Джерри Брукхаймер верит в «Пираты Карибского моря» с Марго Робби, а Джонни Депп сыграл Джека Воробья для тяжелобольного 11-летнего фаната

По словам его продюсера, у запланированного фильма «Пираты Карибского моря» Марго Робби в главной роли еще есть шансы. Последний вышедший фильм франшизы, «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» 2017 года, стал последней ее частью, в которой Джонни Депп играл роль капитана Джека Воробья. О продолжении с участием Марго Робби было объявлено в июне 2020 года, однако в прошлом месяце Робби заявила в интервью, что проект приостановлен.

The Hollywood Reporter недавно провел беседу с продюсером «Пиратов Карибского моря» Джерри Брукхаймером. Он выразил уверенность, что оба обещанных проекта (официальные «Пираты Карибского моря 6» и спин-офф с Робби) все еще находятся в разработке. Он сказал, что комментарий Робби, возможно, был поспешным.

«Я думаю, что мы очень близки к [Пиратам 6] тоже. У нас очень хороший сценарий. Мы разработали два из них — один с Марго Робби и один с молодым актерским составом. Над фильм с Марго Робби нужно немного поработать. Младший актерский состав близок. Надеюсь, мы получим оба фильма. [Фильм с Робби] жив для меня. Он жив и для Disney. Я уверен, что она была разочарована тем, что задерживается и не выходит первым. Мы верим, что у нас это получится. Это очень сильная история».

Подробностей о «Пиратах» с Робби известно очень мало. По состоянию на 2020 год, когда было объявлено о проекте, закрепленным за ним сценаристом была Кристина Ходсон, которая ранее работала с Робби над фильмом 2020 года «Хищные птицы». Другие заслуги Ходсона включают приквел «Трансформеров» 2018 года «Бамблби», фильм HBO Max «Бэтгерл», который был недавно отменен на этапе постпродакшна, и грядущий фильм во вселенной DC «Флэш».

Проблемой нового фильма франшизы была и занятость Марго Робби. В этом году она сыграла главные роли в «Амстердаме» Дэвида Рассела, в комедийной драме «Вавилон» Дэмьена Шазеля и в выходящем в 2023 году фильме Греты Гервиг «Барби». Если последний получит сиквел или ее персонажу из вселенной DC Харли Квинн будет предложен новый проект, это сделает шансы новых «Пиратов Карибского моря» более призрачными, даже если сценарий сдвинется с мертвой точки.

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В интервью Брукхаймер заметил, что у Деппа все еще есть потенциал вернуться в роли Джека Воробья в том или ином качестве. Однако во время судебного процесса по делу о клевете против бывшей жены Эмбер Херд актер заявил, что он больше не заинтересован в возвращении во франшизу.

Но пока одни слишком заняты или много говорят, другие делают полезные дела. Джонни Депп продолжает играть Джека Воробья, пусть и в более скромных, но не менее важных «проектах». Актер в образе прославленного капитана позвонил по видеосвязи смертельно больному 11-летнему мальчику.

Депп удивил и обрадовал Кори, который перенес две неудачные операции по пересадке сердца и решил не испытывать судьбу снова – мальчик не знает, сколько ему осталось жить. В интервью BBC мама Кори сказала, что сообщение от мистера Деппа было потрясающим и подняло настроение ее сыну в тяжелое для семьи время.

Источник: Screen Rant