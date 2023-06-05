«‎У нас є хороша історія». В Disney натякнули на нові «‎Пірати Карибського моря»

Франшиза «‎Пірати Карибського моря», що принесла The Walt Disney Company $4,5 млрд, схоже, отримує шанс на продовження.

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Перша частина серії «Прокляття Чорної Перлини» вийшла у 2003 році, і після того, як вона зібрала $653 млн лише в США, в Disney вирішила відзняти одразу два продовження методом «бек-ту-бек» – тобто вони вийшли з невеликою перервою в один рік. Загалом світ побачив п’ять частин «‎піратської пригоди» з Джонні Деппом, Орландо Блумом та Кірою Найтлі в головних ролях. Однак після виходу останньої, у 2017 році, сталося чимало подій – пов’язаних зокрема з виконавцем однієї з головних ролей.

Disney відвернулася від Джонні Деппа на тлі звинувачень його колишньої дружини Ембер Герд, яка заявила, що актор вчиняв фізичне та емоційне насильство над нею. Врешті-решт судовий процес завершився минулого літа гучною перемогою Деппа, і деякі шанувальники сподівалися на повернення актора до франшизи.

Той своєю черговою у суді заявив, що не повернеться до Disney навіть за $300 млн, переїхав до Європи та зрештою з’явився в першому зі своїх «післясудових‎» фільмів – історичній драмі «Жанна Дю Баррі», яка дебютувала кілька тижнів тому в Каннах.

В Disney довгий час не підіймали тему «‎піратської» франшизи, однак в нещодавньому інтерв’ю The New York Times президент Disney Studios Motion Picture Production Шон Бейлі заявив, що компанія «‎з нетерпінням чекає на наступні етапи франшизи».

«У нас є справді хороша, захоплююча історія, яка вшановує фільми, які вийшли раніше. Але ми також ще маємо, що сказати», — сказав він. Курс СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ. Дізнайтесь на курсі про ефективні стратегії продажів та реклами. Та займайте лідируючі позиції на ринку! Дізнатись про програму навчання

Щодо ймовірного повернення Джека Спарроу у виконанні Деппа, Бейлі сказав, що наразі це не обговорюється (дуже цікавий коментар, який не надає жодної чіткої відповіді).

Продюсер «Піратів Карибського моря» Джеррі Брукгаймер у минулому розповідав, що Disney розробила два сценарії й жоден не передбачав участі Деппа – хоча це не означає, що їх не можна відкоригувати, якщо студія й актор врешті-решт порозуміються.