Шпионы впервые сняли электромобиль Porsche Taycan Cross Turismo без камуфляжа, его премьеру перенесли на 2021 год [фотогалерея]

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Еще весной немецкий автопроизводитель Porsche объявил, что электромобиль Taycan Cross Turismo дебютирует в конце 2020 года, а уже в 2022 году к нему присоединится полностью электрический Macan. Пандемия коронавируса внесла в это расписание свои коррективы и в итоге серийную новинку анонсируют уже в следующем году.

Однако судя по тому, что модель уже тестируют на дорогах общего пользования без камуфляжа, кросс-версия электрического спорткара Porsche Taycan находится на финальных стадиях разработки.

Интересно, что концепт спортивного электрокроссовера Porsche Mission E Cross Turismo с мощностью 600 л.с. и запасом хода 500 км был представлен еще в начале 2018 года. Все это время разработчики вносили финальные штрихи в дизайн экстерьера и интерьера, а также наверняка вносили изменения в конструкцию на основе реальной эксплуатации серийного Porsche Taycan.

Точная стоимость и технические параметры Porsche Taycan Cross Turismo будут раскрыты во время официального анонса в 2022 году, однако вряд ли они будут сильно отличаться от параметров Porsche Taycan.

Напомним, что электромобиль Porsche Taycan уже разошелся тиражом более 10 тыс. штук, с такими темпами до конца года объем продаж может вырасти до 25 тыс. штук.

Источник: Autocar