Новости Наука и космос 08.09.2023 в 11:23

К МКС и обратно — Sierra Space показала анимацию полета шаттла Dream Chaser, запланированного на начало 2024 года

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Юрій Орос

Автор новин

Sierra Space показала анимацию будущего полета Dream Chaser. Шатл, который они называют Spaceplane (космический самолет), отправился на Международную космическую станцию и обратно. Sierra также показала фото почти готового Dream Chaser перед миссией NASA CRS-2 — где предполагается доставка груза на МКС.

Dream Chaser на ракете стартует из Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал. После отделения первой ступени и других ускорителей начинается процедура раскрытия обтекателей. Когда шаттл высвобождается — у него раскрываются солнечные панели и крылья (потребуются во время возвращения) и начинается самостоятельное путешествие.

Далее идет стыковка к Международной космической станции с помощью канадской руки-манипулятора. Перед возвращением шаттл сбрасывает часть с солнечными панелями и входит в атмосферу с перегрузкой 1,5 g. Посадка запланирована на взлетной полосе Космического центра. Что интересно, у Dream Chaser нет классического переднего шасси, только нечто, что можно описать как упор.

Производство Sierra Space Dream Chaser

Это кормовая часть первого космического корабля Dream Chaser. Здесь расположены топливные и гелиевые баки и место стыковки грузового модуля, который поможет Dream Chaser перевезти почти 5,5 тонн груза.

К МКС и обратно — Sierra Space показала анимацию полета шаттла Dream Chaser, запланированного на начало 2024 года

Sierra Space стремится открыть следующую эру космических исследований благодаря флоту космических самолетов Dream Chaser.

По контракту NASA Commercial Resupply Services 2, флот космических кораблей Dream Chaser обеспечит не менее семи миссий по доставке грузов на Международную космическую станцию и в обратном направлении без экипажа.

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К МКС и обратно — Sierra Space показала анимацию полета шаттла Dream Chaser, запланированного на начало 2024 года
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Назар Яворський

mr.Karter

К МКС и обратно — Sierra Space показала анимацию полета шаттла Dream Chaser, запланированного на начало 2024 года

Сложенные солнечные батареи грузового модуля «крыло» устанавливают на механизмы развертывания и высвобождения. Эти батареи обеспечивают зарядку всех бортовых аккумуляторов во время пребывания на орбите.

К МКС и обратно — Sierra Space показала анимацию полета шаттла Dream Chaser, запланированного на начало 2024 года

Руль стал первой поверхностью управления полетом, установленной на Dream Chaser. Оно почти на 100% из титана.

К МКС и обратно — Sierra Space показала анимацию полета шаттла Dream Chaser, запланированного на начало 2024 годаБудем надеяться на первую миссию Dream Chaser в начале или хотя бы на протяжении следующего года. По сути это возвращение эпохи шаттлов, но в более компактном формате.

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Назар Яворський

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Павло Осадчук

копірайтер з досвідом у Web3 і крипті

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