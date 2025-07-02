Хидео Кодзима хочет создать игру на орбите и рискнуть жизнью, как Том Круз

Хидео Кодзима продолжает делиться своими безумными идеями — он хочет стать первым в мире разработчиком, который создаст видеоигру непосредственно в космосе.

Во время выступления на Сиднейском кинофестивале он рассказал, что хочет не просто полететь на орбиту. Создатель Death Stranding планирует полноценную миссию на Международную космическую станцию (МКС), где мог бы оставаться в течение нескольких месяцев.

«Я хочу пройти полноценную подготовку, научиться стыковке, полететь на Международную космическую станцию и остаться там на несколько месяцев. Я не ученый, но, наверное, смог бы создавать игры в космосе. Хочу быть первым. Есть много астронавтов, которым за 60, поэтому, думаю, это возможно», — сказал Хидео Кодзима.

Разработчик также упомянул о своем увлечении риском и сравнил себя с актером Томом Крузом, который выполняет большинство опасных трюков самостоятельно. Например, недавно ради роли актер 16 раз прыгнул с парашютом в пламени — и это мировой рекорд.

«Это синдром Тома Круза. Том Круз осознает свою ценность, только когда его жизнь на волоске», — добавляет разработчик.

Отдельно Хидео Кодзима помечтал, что в невесомости его спина в конце концов перестанет болеть. А это бы положительно повлияло на творческую продуктивность и в целом на качество жизни. Он подчеркнул, что мечтает не о коротком космическом туризме, а о полноценном присутствии на орбите, с настоящей тренировкой, стыковкой и работой над игровым проектом.

Это не первый раз, когда Хидео Кодзима упоминает идею разработки игры в космосе или для космоса. Но его слова пока скорее мечта, как и его игра, где персонаж все забывает — если вы прекращаете играть. Технических или логистических деталей он не сообщил, а значит речь не шла о конкретном проекте или серии. По крайней мере подобных безумных идей у него немало, поэтому он даже сделал USB-завещание.

На этом же мероприятии упоминали и Death Stranding 2: On the Beach — продолжение игры Кодзимы из с его фирменными пасхальными куличами. В рецензиях сиквел назвали лучшей историей с великолепным актерским составом персонажей, привычки которых на самом деле ближе к реальности, чем мы думаем.

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Источник: The Guardian