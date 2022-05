Silent Hill скоро вернется с несколькими новыми играми — источники VGC

На прошлой неделе в сети появился концепт-арт, подаривший фанатам Silent Hill новую надежду на долгожданное продолжение знаменитой серии survival horror от Konami. И вот сейчас VGC со ссылкой на собственные источники пишет, что Konami работает над несколькими проектами по мотивам этой игровой вселенной.

12 мая пользователь Twitter под ником AestheticGamer1 поделился четырьмя изображениями, которые якобы были из новой части Silent Hill. Вскоре после этого их удалили за нарушение авторских прав, что сделало утечку более правдоподобной.

(1/2) Silent Hill leak. There's a lot I'm not sharing for now. This is from a relatively new source for me, but I have been given more than enough proof to believe them. I also will mention the names "Anita & Maya", "SMS Messages", & this is not the only SH game in dev. The shots pic.twitter.com/t5MWzNxfFS

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) May 13, 2022