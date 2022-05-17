Silent Hill скоро вернется с несколькими новыми играми — источники VGC

На прошлой неделе в сети появился концепт-арт, подаривший фанатам Silent Hill новую надежду на долгожданное продолжение знаменитой серии survival horror от Konami. И вот сейчас VGC со ссылкой на собственные источники пишет, что Konami работает над несколькими проектами по мотивам этой игровой вселенной.

12 мая пользователь Twitter под ником AestheticGamer1 поделился четырьмя изображениями, которые якобы были из новой части Silent Hill. Вскоре после этого их удалили за нарушение авторских прав, что сделало утечку более правдоподобной.

(1/2) Silent Hill leak. There's a lot I'm not sharing for now. This is from a relatively new source for me, but I have been given more than enough proof to believe them. I also will mention the names "Anita & Maya", "SMS Messages", & this is not the only SH game in dev. The shots pic.twitter.com/t5MWzNxfFS — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) May 13, 2022

Но ничто не исчезает из сети бесследно. На этих четырех иллюстрациях изображен коридор, затененный красным светом и покрытый наклейками, комната с мусором, напоминающая дом в Resident Evil 7, текст на японском над столом, покрытым еще большим количеством мусора, и лицо молодой женщины с отдельными участками без кожи и надписями вроде «Я ненавижу себя».

Инсайдер AestheticGamer1, ранее сообщал достоверные данные, не предоставил дополнительного контекста для изображений, но имел достаточно доказательств от своего источника, чтобы считать, что эти иллюстрации подлинные. Он также отметил, что в разработке есть и другие игры по вселенной Silent Hill и VGC со ссылкой на несколько независимых источников подтверждает эту информацию.

Согласно данным VGC, Konami разрабатывает по меньшей мере три игры Silent Hill. Студия Bloober Team, ответственная за The Medium, занимается римейком Silent Hill 2. Похоже, именно его имел в виду гендиректор студии, когда упоминал о «другом игровом проекте, еще одном хорроре» с «очень известным игровым издателем» в недавнем интервью GI.biz.

Вдобавок к полноценному продолжению серии Silent Hill и римейку Silent Hill 2 планируется еще одна эпизодическая повествовательная игра Silent Hill. Среди потенциальных партнеров Konami по последнему проекту в отчете VGC упоминаются Annapurna Interactive и Supermassive Games (обе известны своими эпизодическими играми с акцентом на нарратив). К сожалению, пока не было никакой работы по восстановлению отмененной игры Silent Hills, над которой работали Гильермо дель Торо и Хидео Кодзима.

Konami пока что публично не прокомментировала эту утечку информации и не подтвердила никаких новых проектов Silent Hill.