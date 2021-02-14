The Medium: хоррор старой школы, почему-то с рейтрейсингом





Краковская студия Bloober Team называет The Medium своим самым крупным и амбициозным проектом, что странно, поскольку игра на самом деле вышла очень камерная и на удивление уютная, а вот амбиции разработчикам даже где-то помешали.

The Medium Жанр Психологический хоррор

Платформы Windows, Xbox Series

Разработчики Bloober Team

Издатель Bloober Team SA

Сайт, Steam

Родителей Марианна потеряла еще в детстве, в автомобильной аварии. Сама девочка впала в кому, но чудом выжила, после чего ее приемным отцом стал Джек, владелец похоронного бюро, что оказалось очень полезным совпадением, ведь после аварии у Марианны начали проявляться необычные способности — она видела души умерших, которые по той или иной причине не могли отправиться дальше (чем бы это самое “дальше” ни было) и застревали в потустороннем мире. Девочка же служила своего рода проводником: узнав имя несчастной души, она может помочь ей обрести покой и продолжить свой путь. Джек поддерживал девочку в ее контактах с неупокоенными душами, считая, что та делает доброе дело, так что повзрослев, Марианна продолжила общаться с усопшими и в принципе привыкла к различной паранормальщине. Вот только этот кошмар… С детства ей снится сон, в котором мужчина убивает девушку на пирсе у лесного озера. Каждый раз он один и тот же, хотя ни место, ни фигурирующие в кошмаре люди Марианне незнакомы.

Теперь Джека не стало, и Марианна возвращается домой для организации похорон. Именно в этот день телефонный звонок навсегда изменит ее и без того крайне странную жизнь. Представившийся Томасом незнакомец говорит, что он знает, кто такая Марианна, что у него есть ответы, которые девушка искала всю свою жизнь, и просит немедленно встретиться с ним в заброшенном курортном отеле Нива, поскольку Марианна — его единственный шанс, скоро должно случиться что-то страшное и только девушка может это остановить.

Разумеется, Марианна спешит навстречу неизвестности, находит покинутый отель и неупокоенные души, его населяющие. Слухи о том, что курорт был закрыт из-за произошедшей в нем кровавой резни, оказались правдой. Вот только если игрок к первой встрече с духами приходит уже изрядно накрученным, Bloober Team все-таки умеют нагнетать атмосферу, то Марианна реагирует на однорукую девочку в маске и полуистлевшем платьице спокойно — не впервой. В иной игре мы бы от этой девочки бежали куда глаза глядят, а тут наоборот, разговоры ведем в надежде выведать, не видела ли она здесь Томаса. Духа зовут Печаль, настоящее имя девочка не помнит, так что спасти ее, к сожалению, пока не выйдет, а вместо Томаса она отправляет игрока искать некоего Ричарда, предупредив, что она здесь не одна. Ну естественно.

Ты морально настраиваешься сражаться со злыми духами, пугаться скримеров и бежать куда глаза глядят от какой-то огромной неубиваемой твари, в лучших традициях жанра, но… Оказывается, что всего этого в The Medium практически нет. Вернее как, скример на всю игру один, огромных тварей тоже пару штук наберется, включая главного антагониста — Пасть, от которого несколько раз побегать все-таки придется, но вообще The Medium не про хоррор, а про саспенс, ну а вместо сражений с порождениями тьмы здесь сбор и анализ улик, решение головоломок и прогулки по локациям. Человеческие судьбы переплелись в Ниве в странный клубок, и его-то и предстоит распутать Марианне, чтобы наконец разгадать загадку убитой девочки на пирсе и открыть тайну собственного прошлого. И вот эта часть игры выполнена очень хорошо — не отлично, нет, подкачали излишне прямолинейные загадки, но кроме этого придраться не к чему. Продвигаясь все глубже в недра заброшенного комплекса, Марианна будет встречать отголоски давнишних трагедий и по крупицам восстанавливать ход событий. В каждый конкретный момент в фокусе находится одна история, которые в финале складываются в единое целое. Я боюсь испортить вам удовольствие, потому не стану детально останавливаться на сюжете, скажу лишь, что заканчивается игра мощным клиффхэнгером и такое решение, скажем так, на любителя.

Впрочем, как и сам игровой процесс. Человек непосвященный воспримет The Medium как относительно короткую и не очень страшную адвенчуру. Обязательно отметит общую неторопливость и необычный прием, при котором на экране периодически отображаются сразу два мира — материальный и потусторонняя реальность, и обязательно пожалуется на связанные с этим проблемы, мол, текстуры порой подгружаются с запозданием, да и производительность оставляет желать лучшего, ведь на экране одновременно рендерятся сразу две игры. Тут стоит отметить, что в случае установки игры на SSD у современного игрового ПК с производительностью проблем не возникает, но вот медленная загрузка текстур, похоже, от характеристик игрового железа не зависит. И в катсценах на движке, и при просмотре предметов в инвентаре, а порой и просто при резкой смене ракурса камеры текстуры высокого разрешения на определенных игровых объектах могут подгружаться до полутора секунд и это очень выбивает из колеи. Возможно, вызвана такая ситуация распиаренной фишкой с отображением двух миров сразу, вот только по факту эта самая фишка оказалась не так уж и нужна.

Сплитскрин здорово выглядит в катсценах, периодически неплохо обыгрывается в архитектуре уровней, да и несколько интересных головоломок действительно правильно используют разделенный экран, но в остальное время это не более чем интересный гиммик, на который со временем перестаешь реагировать, фокусируя внимание лишь на одном из миров. При решении головоломок все равно приходится поочередно сосредотачиваться то на одном мире, то на другом, а при исследовании окружения зачастую неважно куда смотреть — на облезлые бетонные стены в нашей реальности или на покрытый ржавчиной и пульсирующей плотью призрачный мир, план локации-то все-равно один и тот же. Порой в призрачном мире открыты проходы, которые перекрыты в реальности, и тогда нужно переходить в этот мир полностью, используя ближайшее зеркало или, если такового рядом нет, выпустив дух из тела. И вот здесь возникает вопрос, на который у меня нет однозначного ответа — а стоила ли игра свеч? С одной стороны, здесь очень много сцен, которым этот прием однозначно пошел на пользу, но достаточно ли их для того, чтобы оправдать явно завышенные системные требования и раздражающие визуальные шероховатости? Возможно, было бы лучше, если бы Bloober Team реализовали переключение между мирами по нажатии кнопки, как это делают все остальные, а сплит-скрин оставили для катсцен.

Но это если смотреть на игру глазами неофита, игроки с опытом моментально узнают, чем именно вдохновлялись разработчики при создании The Medium — неторопливый геймплей, опустевшие локации, скрывающие страшную тайну, головоломки и поиск предметов, играющий на фоне саундтрек Акиры Ямаоки, на этот раз в соавторстве с Аркадиушем Рейковским, вокал Мэри Элизабет Макглинн и Троя Бейкера, использование кинематографических ракурсов и разных положений камеры, вызывающих обязательную дезориентацию при переходе из одной локации в другую, будто бы покрытый ржавчиной потусторонний мир (основанный, к слову, на картинах Здзислава Бексиньского) — ничего не напоминает? Да, в некоторых сценах Bloober Team даже дословно цитируют Silent Hill, однако это оммаж, а не бездумное копирование. Не уверен насколько игроки нового поколения оценят такой жест польских разработчиков, однако лично у меня игра благодаря этому вызвала массу положительных эмоций.

Да, The Medium достаточно олдскульна как в хорошем, так и в плохом значении этого слова, страдает от определенных технических проблем и не бросает игроку серьезный вызов, но она крайне атмосферна и, как это ни странно, уютна и умеет вызывать мощнейшие приступы ностальгии — я без особых усилий могу представить, как играю во что-то подобное в конце девяностых, на PlayStation, подключенной к кинескопному телевизору. Впрочем, The Medium заслуживает вашего внимания, даже если вы пропустили эпоху зарождения survival horror — она умеет держать игрока в напряжении, великолепно звучит и рассказывает действительно интересную историю.