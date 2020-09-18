Система Google Advanced Protection теперь может сканировать подозрительные файлы

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Программа Google Advanced Protection, призванная обеспечить защиту известных людей от сетевых атак, получила новую функцию. Теперь зарегистрированные пользователи смогут отправлять на проверку файлы, которые по ряду показателей Advanced Protection считает подозрительными.

Ранее система могла лишь помечать подозрительные файлы и блокировать их загрузку. Теперь же Google сообщает, что если загружаемый файл кажется подозрительным, то зарегистрированным пользователям будет доступна новая возможность отправить его на тщательное сканирование. После получения одобрения со стороны пользователя, браузер Chrome загрузит файл и отправит его на сканирование системе Google Safe Browsing. После проверки файл будет удалён с серверов Google. Отмечается, что независимо от результатов сканирования и вердикта относительно безопасности файла, пользователи по своему усмотрению смогут загружать и открывать такие файлы.

Google пока не уточняет, когда станет доступной новая функция сканирования файлов для пользователей Google Advanced Protection.

Источник: The Verge