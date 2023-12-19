Новости Игры 19.12.2023 в 01:15 comment views icon

Скончался Джеймс Маккефри, голос Max Payne и других персонажей Remedy

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Скончался Джеймс Маккефри, голос Max Payne и других персонажей Remedy

Джеймс Маккефри, известный как голос Макса Пэйна, актер озвучивания Control и Alan Wake, умер в 65 лет от рака. Кроме Max Payne и других игр, у актера была успешная 35-летняя карьера на телевидении и в кино.

Маккефри появлялся в многочисленных телевизионных сериалах и фильмах, в частности, в роли второго плана в сериале «Спаси меня», был звездой сериала 1990-х «Гадюка». Он также участвовал в популярных сериалах «Голубая кровь», «Бык», «Костюмы», «Джессика Джонс», «Глейдс», «Закон и порядок» и других.

Но геймерам Джеймс больше всего известен по играм Remedy: его роль главного персонажа в играх Max Payne была культовой. Когда Rockstar в 2009 году объявила, что планирует использовать нового актера озвучки для Max Payne 3, реакция фанатов была настолько негативной, что Rockstar уступила и вернула Маккефри к роли.

Помер Джеймс Маккефрі, голос Max Payne

Сэм Лейк, автор и лицо Макса Пэйна, почтил Маккефри, назвав его замечательным человеком и дорогим другом, а также ключевой частью семейства Remedy.

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«Джеймс был Максом Пэйном, Томасом Зейном, Захарией Тренчем и Алексом Кейси. Мне выпала честь разделить с ним роль Макса Пэйна и Кейси. С ним было приятно работать. Я буду хранить память о нем и скучать по нему. Мои глубокие соболезнования его семье. Почивай с миром, Джим».

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В сообщении Remedy Entertainment сказано:

«Мы глубоко скорбим, узнав о смерти нашего любимого друга и соавтора Джеймса Маккефри, культового голоса Макса Пэйна и Алекса Кейси. Его выдающийся талант дал жизнь нашим персонажам и оставил длительное влияние в нашем сообществе. Сердцем мы с его семьей».

Rockstar Games, издатель Max Payne 2 и разработчик Max Payne 3, также отдали дань уважения актеру:

«Покойся с миром, Джеймс Маккефри, неповторимое и властное присутствие которого оживило Макса Пэйна».

Источник: PC Gamer

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