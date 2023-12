Скончался Джеймс Маккефри, голос Max Payne и других персонажей Remedy

Джеймс Маккефри, известный как голос Макса Пэйна, актер озвучивания Control и Alan Wake, умер в 65 лет от рака. Кроме Max Payne и других игр, у актера была успешная 35-летняя карьера на телевидении и в кино.

Маккефри появлялся в многочисленных телевизионных сериалах и фильмах, в частности, в роли второго плана в сериале «Спаси меня», был звездой сериала 1990-х «Гадюка». Он также участвовал в популярных сериалах «Голубая кровь», «Бык», «Костюмы», «Джессика Джонс», «Глейдс», «Закон и порядок» и других.

Но геймерам Джеймс больше всего известен по играм Remedy: его роль главного персонажа в играх Max Payne была культовой. Когда Rockstar в 2009 году объявила, что планирует использовать нового актера озвучки для Max Payne 3, реакция фанатов была настолько негативной, что Rockstar уступила и вернула Маккефри к роли.

Сэм Лейк, автор и лицо Макса Пэйна, почтил Маккефри, назвав его замечательным человеком и дорогим другом, а также ключевой частью семейства Remedy.

James was Max Payne, Thomas Zane, Zachariah Trench and finally Alex Casey. I had the honor of sharing Max Payne’s role and Casey’s role with him. He was a joy to work with. I will cherish his memory and I

miss him. My deepest condolences to his family. Rest in peace, Jim (2/2) pic.twitter.com/XwzGoRfJdv — Sam Lake (@SamLakeRMD) December 18, 2023

«Джеймс был Максом Пэйном, Томасом Зейном, Захарией Тренчем и Алексом Кейси. Мне выпала честь разделить с ним роль Макса Пэйна и Кейси. С ним было приятно работать. Я буду хранить память о нем и скучать по нему. Мои глубокие соболезнования его семье. Почивай с миром, Джим».

We are deeply saddened to hear about the passing of our beloved friend and collaborator James McCaffrey, the iconic voice of Max Payne and Alex Casey. His remarkable talent gave life to our characters and left an enduring impact on our community. Our hearts go out to his family. pic.twitter.com/GEJL7aXyNt — Remedy Entertainment (@remedygames) December 18, 2023

В сообщении Remedy Entertainment сказано:

«Мы глубоко скорбим, узнав о смерти нашего любимого друга и соавтора Джеймса Маккефри, культового голоса Макса Пэйна и Алекса Кейси. Его выдающийся талант дал жизнь нашим персонажам и оставил длительное влияние в нашем сообществе. Сердцем мы с его семьей».

Rest in Peace James McCaffrey, the inimitable and commanding presence who brought Max Payne to life. pic.twitter.com/06oQXb3J4v — Rockstar Games (@RockstarGames) December 18, 2023

Rockstar Games, издатель Max Payne 2 и разработчик Max Payne 3, также отдали дань уважения актеру:

«Покойся с миром, Джеймс Маккефри, неповторимое и властное присутствие которого оживило Макса Пэйна».

Источник: PC Gamer