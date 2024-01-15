Скриншоты S.T.A.L.K.E.R. 2 с обновленным интерфейсом игры появились в EGS

На странице STALKER 2 в Epic Games Store обновились скриншоты, на которых теперь можно рассмотреть новый интерфейс. Это может символизировать о приближении релиза, который должен произойти где-то в первом квартале этого года.

По сравнению с предыдущими кадрами нужно обращать внимание не достаточно мелкие элементы в нижних углах. В частности, появились цветные полоски, которые, скорее всего, демонстрируют остаток здоровья и дополнительного оборудования (в том числе воздуха в баллонах).