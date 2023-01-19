S.T.A.L.K.E.R. 2 в зоне боевых действий – GSC Game World рассказала о разработке игры в условиях российской агрессии и открытии офиса в Праге

Ведущий продюсер игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl рассказала о том, как студия GSC Game World справляется с нынешней ситуацией и продолжает разработку долгожданного проекта. При этом она подтвердила циркулировавшие ранее слухи о переводе компании в Прагу.

Отмечается, что ещё задолго до начала полномасштабной войны руководство GSC Game World рассматривало возможность открытия второго офиса. Но тогда никто не думал, что это предстоит делать в таких условиях. По словам Григорович, выбор пал на Прагу благодаря гостеприимной атмосфере местной игровой индустрии и арендодателей города. Некоторые сотрудники GSC Game World переехали в Будапешт перед войной. Уже после начала полномасштабного российского вторжения они смогли совершить поездку в Чешскую Республику в составе импровизированной передовой разведывательной группы. В их задачи входили осмотр офисов и поиск жилья.

GSC Game World готовилась к возможному российскому нападению и разработала план эвакуации сотрудников и их семей.

«Всю зиму в офисе GSC стояли аварийные автобусы с водителями, готовыми к действию, — говорит Григорович. «План эвакуации со всеми сроками и местами встречи также был готов: сотрудники знали о своих организационных обязанностях, если она будет необходима».

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Многочисленные предупреждения западных партнёров и отзыв из Киева сотрудников посольств явно указывали на приближение войны. Компания предложила перевести часть своих сотрудников в Ужгород. Около 200 сотрудников и члены их семей согласились на переезд в западную часть Украины, ещё некоторые сотрудники отправились в Будапешт. Те, кто приехал в Ужгород, упаковали по одному чемодану и забрали из офиса всю технику, которую смогли собрать.

Многие тогда надеялись, что рассудок восторжествует, а ситуация на российско-украинской границе ограничится лишь бряцанием оружием. Предполагалось, что сотрудники вскоре смогут вернуться в Киев, если эскалации не будет.

Однако реальность оказалась иной, и 24 февраля россия начала полномасштабную военную агрессию против Украины, которая сопровождалась ракетными обстрелами Киева и ряда других городов, бомбардировками хранилищ топлива, попытками высадить десант в Гостомеле, многокилометровыми колоннами российской военной техники.

«Некоторые люди, живущие в Киевской области, были уверены, что Буча или Ирпень будут в относительной безопасности при любом сценарии», — сообщила Григорович. «Это чудо, что мы в конце концов убедили их выехать, учитывая весь ужас, который произошёл позже».

После начала войны компании GSC Game World предстояло эвакуировать ещё около 500 человек, включая сотрудников и членов их семей. Сложнее всего было вывозить детей и домашних животных. Первые несколько дней после вторжения были полным логистическим хаосом. Тем не менее со всеми задачами удалось справиться и практически полностью эвакуировать компанию из Киева.

Сегодня у GSC Game World имеется два офиса. В то время как 130 сотрудников все еще находятся в Украине — некоторые из них на передовой, защищая свою страну — ещё 200 человек переехали в Прагу. Теперь этот город стал приютом основной штаб-квартирой GSC. Разработка S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl продолжается, хотя война внесла свои коррективы в этот процесс.

Сотрудники GSC, которые всё ещё находятся в Украине, работают удаленно из дома. При этом привычный рабочий процесс и конференции в Zoom периодически прерываются сиренами воздушной тревоги. А из-за российских ракетных атак на объекты энергетической инфраструктуры приходится мириться с ограниченным энергоснабжением и пытаться как можно больше успеть сделать в те часы, когда подают энергию и интернет относительно стабилен.

«У нас есть мечта вернуться в наш офис в Киеве, работать как раньше», — сказала Григорович. «Все хотят вернуться домой. Но некоторым действительно некуда возвращаться. Каждый украинец что-то потерял в этой войне из-за россии».

После периода адаптации новая штаб-квартира в Праге вышла на полноценный уровень работы в октябре прошлого года. Выход игры запланирован на 2023 год. Компания сменила название подзаголовка шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 с Heart of ChErnobyl на правильный вариант Heart of ChOrnobyl, чтобы отразить украинское, а не русское написание региона. И ещё GSC Game World отказалась от продаж игры на территории россии.

«Это была игра про Чернобыль, который фактически находится в Киевской области, сделанная украинской командой до войны, а после начала вторжения она стала чем-то несравненно большим», — сказала Григорович. «Теперь это национальный продукт, призванный показать, что Украина не только исключительно эффективна и храбра на поле боя, но и столь же ценна в смысле культурного наследия. Это то, что нужно показать миру».

Источник: wired