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Следующее крупное обновление Windows 10 на самом деле будет минорным, оно не принесет никаких крупных изменений

Следующее крупное обновление Windows 10 на самом деле будет минорным, оно не принесет никаких крупных изменений

Следующее крупное обновление Windows 10 на самом деле будет минорным, оно не принесет никаких крупных изменений


После выхода на рынок операционной системы Windows 10, в 2017 году корпорация Microsoft перешла на график выпуска обновлений, когда дважды в год появляются большие обновления с рядом заметных нововведений. Последнее такое обновление – Windows 10 May 2019 – было выпущено минувшей весной.

Но следующее запланированное больше обновление, пока что фигурирующее под кодовым названием 19H2, фактически не будет «большим» в привычном понимании. Вместо выпуска ряда функциональных улучшений и нововведений компания сосредоточится на «наборе функций для определённых улучшений производительности, корпоративных функциях и повышениях качества». В результате, такое «большое» обновление будет устанавливаться как мелкие ежемесячные обновления.

Добавим, выпуск более существенных новшеств, таких как добавление нового ядра Linux, идёт своим чередом. На текущий момент эти изменения тестируются, а их внедрение запланировано уже на весну 2020 года.

Некоторые участники программы Windows 10 Insider уже начали получать для тестирования первые сборки обновления 19H2. Более широкое распространение начнётся в сентябре. А выход финальной версии обновления ожидается ближе к концу осени.

Источник: Engadget

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