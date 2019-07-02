Следующее крупное обновление Windows 10 на самом деле будет минорным, оно не принесет никаких крупных изменений

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





После выхода на рынок операционной системы Windows 10, в 2017 году корпорация Microsoft перешла на график выпуска обновлений, когда дважды в год появляются большие обновления с рядом заметных нововведений. Последнее такое обновление – Windows 10 May 2019 – было выпущено минувшей весной.

Но следующее запланированное больше обновление, пока что фигурирующее под кодовым названием 19H2, фактически не будет «большим» в привычном понимании. Вместо выпуска ряда функциональных улучшений и нововведений компания сосредоточится на «наборе функций для определённых улучшений производительности, корпоративных функциях и повышениях качества». В результате, такое «большое» обновление будет устанавливаться как мелкие ежемесячные обновления.

For #WindowsInsiders wanting some details on 19H2 — see this blog post: https://t.co/cfxnwPQiQY. And Slow ring gets first 19H2 build today: https://t.co/8PcjXpx5JK — Windows Insider (@windowsinsider) 1 июля 2019 г.

Добавим, выпуск более существенных новшеств, таких как добавление нового ядра Linux, идёт своим чередом. На текущий момент эти изменения тестируются, а их внедрение запланировано уже на весну 2020 года.

Некоторые участники программы Windows 10 Insider уже начали получать для тестирования первые сборки обновления 19H2. Более широкое распространение начнётся в сентябре. А выход финальной версии обновления ожидается ближе к концу осени.

Источник: Engadget