Новости Софт 20.06.2025 в 16:09 comment views icon

Пользователи Apple MacBook из Европы не получат одну из лучших функций MacOS Tahoe

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Пользователи Apple MacBook из Европы не получат одну из лучших функций MacOS Tahoe

Хотя Apple на недавней конференции WWDC 2025 рассказывала о новых функциях macOS Tahoe, европейские пользователи снова остаются за бортом — по крайней мере, когда речь идет о так называемом зеркальном отображении iPhone (iPhone Mirroring). Эта фишка, позволяющая управлять iPhone просто из окна на компьютере Mac, появилась еще в macOS Sequoia в прошлом году и до сих пор официально недоступна в Евросоюзе. И похоже, в ближайшее время ситуация не изменится.

Apple подтвердила французскому изданию Numerama, что функция зеркалирования пока не появится в ЕС из-за «регуляторной неопределенности». Что именно имеется в виду, компания из Купертино не уточнила. Но можно предположить — Apple остерегается, что Еврокомиссия заставит ее не только открыть эту функцию для Windows, но и разрешить отображение Android-смартфонов на Mac.

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Это еще не все. Если Apple активирует зеркальное отображение на macOS в Европе, то существует риск, что Европейская Комиссия официально назовет macOS платформой «привратником» (как iOS и iPadOS). А это уже автоматически влечет за собой дополнительные обязательства и ограничения согласно европейскому закону о цифровых рынках. Похоже, Apple предпочитает пока не трогать улей с европчелами.

Напомним, функция iPhone Mirroring позволяет соединять iPhone и Mac без кабеля и видеть интерфейс смартфона в отдельном окне на экране компьютера. Можно открывать приложения, отвечать на сообщения, просматривать уведомления — все как на телефоне, только не касаясь его.

С одной стороны, жаль, что удобная функция не добралась до пользователей в ЕС. С другой — имея дело с Apple и регуляторами, стоит запастись терпением и попкорном. Рано или поздно что-то интересное таки можно будет увидеть.

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Источник: macrumors

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