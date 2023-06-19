Словения, Индия, Пакистан, Таиланд — первые страны, чьи граждане могут становиться е-резидентами и удаленно вести бизнес в Украине

Прошлой осенью был принят законопроект №5270, который вводит в Украине электронное резидентство (е-резидентство). По замыслу авторов документа, статус е-резидента позволит иностранным IT-специалистам становиться предпринимателями в Украине и платить налоги на выгодных условиях. Всё это можно будет делать даже без присутствия в Украине.

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Закон об е-резидентстве заработал с 1 апреля 2023 года. В тот момент в Минцифре отмечали, что запуск электронного резидентства позволит иностранцам:

в несколько кликов становиться предпринимателями в Украине;

дистанционно управлять своим делом с помощью современных технологий;

подписывать документы электронной подписью;

дистанционно открывать банковские счета и управлять ими;

уплачивать налоги на льготных условиях.

Чиновники считали, что е-резидентство позволит привлекать международные инвестиции и наполнять бюджет. Согласно прогнозам, в первый год после полноценного запуска проекта около 1000 иностранных предпринимателей получат статус е-резидентов. Это принесет более $1 млн взносов в бюджет.

Прошло уже более 2-х месяцев с того момента, как заработал закон, однако подготовительные работы для его полноценной работы все еще продолжаются. Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, только сейчас появился первый перечень стран, которым будет доступна услуга «еРезидент»:

Словения

Индия

Пакистан

Таиланд

Со временем перечень будет дополняться. Однако в законе предусмотрены некоторые ограничения по приобретению статуса е-резидента. Его не смогут получить граждане россии и других стран из списка санкций.

Также Ярослав Железняк наглядно продемонстрировал, как будут работать иностранцы на условиях е-резидентства. Сначала нужно зарегистрироваться в «Діє». Затем нужно будет пройти проверку, идентификацию и получить статус е-резидента. Далее следует открыть банковский счет и работать как ФОП 3-й группы без уплаты НДС. Полученные доходы облагаются налогом по ставке 5% в пределах ограничений 3-й группы и 15% – за пределами лимита.