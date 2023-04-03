Не лише е-рецепти: з 1 квітня в Україні запустили нове покоління СЕП від НБУ та запрацювало електронне резидентство

1 квітня принесло в Україну не лише запровадження електронних рецептів на рецептурні препарати, а й ще декілька цікавих нововведень у сфері електронних сервісів. Серед них – запуск нового покоління Системи електронних платежів Національного банку України (СЕП) та Закон України про електронне резидентство. Розповімо докладніше про ці події.

Хочеш в IT, а кодити не хочеш? Не біда! Ставай рекрутером Ву-ху! Хочу!

НБУ нарешті запустив повноцінну роботу нового покоління СЕП (СЕП-4.0) на базі міжнародного стандарту ISO 20022 в цілодобовому режимі. Раніше планувалося, що запуск цієї системи відбудеться 20 серпня 2022 року, але через війну перехід перенесли на 1 квітня 2023 року. Як зазначають в НБУ, нове покоління СЕП засноване на сучасних програмних та технічних засобах, що дозволяє покращити швидкість, зручність та безпеку електронних платежів. Завдяки більшому рівню автоматизації процесів вдалося досягти пришвидшення оброблення платіжних операцій. Крім того, стандарт ISO 20022 дозволяє уніфікувати платіжні повідомлення, створити єдині правила їх заповнення й оброблення, запровадити додаткові поля реквізитів.

Крім того, тепер СЕП працює в режимі 24/7. Отже, міжбанківські платежі можна виконувати цілодобово без призупинення роботи системи, а перехід від поточного до наступного календарного дня відбувається миттєво. Додатково зазначається, що запровадження нового покоління СЕП відкриваються перспективи приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Додамо, НБУ вже працює над новою версією СЕП-4.1 з реалізацією миттєвих платежів. Її тестування заплановане на 2023 рік.

Разом з тим, з 1 квітня вступив в дію закон про електронне резиденство (е-резидентство). Він дозволить іноземним IT-спеціалістам ставати підприємцями в Україні. Всі необхідні дії можна буде виконати онлайн. При цьому податки сплачуватимуться в Україні. Як зазначають у Мінцифри, запуск електронного резидентства дозволить іноземцям:

Fullstack-програміст Якщо ти не знайдеш роботу за 12 тижнів, ми повернемо гроші. Вау!

у кілька кліків ставати підприємцями в Україні;

дистанційно управляти своєю справою за допомогою сучасних технологій;

підписувати документи електронним підписом;

дистанційно відкривати банківські рахунки та керувати ними;

сплачувати податки на пільгових умовах.

Чиновники вважають, що е-резидентство дозволить залучати міжнародні інвестиції та наповнювати бюджет. Прогнозується, що в перший рік після повноцінного запуску проєкту близько 1000 іноземних підприємців отримають статус е-резидентів. Це принесе понад $1 млн внесків до бюджету.

Разом з тим, передбачені деякі обмеження щодо набуття статусу е-резидента. Його не зможуть отримати громадяни росії та інших країн із санкційного списку. Також е-резидентами не можуть стати підприємці, які мають дохід в Україні.

Хоча закон про електронне резиденство вже вступив в силу, наразі ще продовжується тестування проєкту та напрацювання необхідної нормативно-правової бази.

Джерело: НБУ, Минцифри