Смартфон ASUS Zenfone Max M1 оснастили 5,7-дюймовым экраном 18:9 и аккумулятором на 4130 мА∙ч

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Последней из новинок вчерашней пресс-конференции ASUS является модель Zenfone Max M1, которая является преемником модели Zenfone Max Plus M1, вышедшей в прошлом году.

Новая модель получила дисплей диагональ 5,7 дюйма с соотношением сторон 18:9 (1440×720 пикселей) и маленькими рамками, благодаря чему обеспечивается эффективная площадь 83%.

Предусмотрен выпуск двух разновидностей аппарата — с SoC Snapdragon 425 и Snapdragon 430. Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ, флэш-памяти – 32 ГБ. Возможно, для некоторых рынков будут предложены другие варианты конфигурации с меньшими объемами памяти.

Основная у этой модели тоже сдвоенная и располагается в левом верхнем углу. Основной модуль — 16-мегапиксельный с фазовой автофокусировкой и диафрагмой F/2,0. Вспомогательный — восьмимегапиксельный с углом обзора в 120 градусов. Разрешение фронтальной камеры производитель не указывает. Напомним, что у предшественника основная камера тоже была 16-мегапиксельная, как и фронтальная.

Как и в случае смартфон ASUS Zenfone 5 Lite, у Zenfone Max (M1) тройной лоток на две карты SIM и одну карту памяти MicroSD.

Емкость аккумулятора составляет те же 4130 мА∙ч, что у предшественника. Производитель заявляет, что устройство может воспроизводить видео более 13 часов от одного заряда, в режиме разговоров в сети 3G автономность устройства составляет до 26 часов, а в режиме просмотра интернет-страниц посредством соединения Wi-Fi – до 21 часа.

Устройство весит 150 г и по размерам сопоставимо с 5,2-дюймовым смартфоном с привычным экраном 16:9. Лицевая панель прикрыта защитным стеклом Gorilla Glass с закругленными краями (2.5D), а задняя со сканером отпечатков пальцев – металлическая, без стекла.

Из коробки устройство работает под управлением ОС Android Oreo с фирменной оболочкой ZenUI 5.0.

Zenfone Max (M1) будет выпускаться в трех цветовых вариантах: черном, красном и золотистом. Стоимость новинки – $229.

Источник: ASUS и GSM Arena