Смартфон Nokia 5.1 Plus засветился в базе данных TENAA

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В базе данных китайского регулятора TENAA был обнаружен новый смартфон Nokia 5.1 Plus, что позволило обзнакомиться с техническими характеристиками устройства.

Согласно имеющейся информации, смартфон Nokia 5.1 Plus содержит 8-ядерный процессор, работающий на частоте 2,0 ГГц. Предполагается, что это один из чипов серий MediaTek Helio P или Qualcomm Snapdragon 600. Объём оперативной памяти может составлять 3, 4 или 6 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 32 или 64 ГБ. Доступна возможность установки карты памяти.

Данная модель оснащена 5,86-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ 1520х720 точек. В верхней части экрана имеется вырез. На задней панели расположен двойной модуль камеры с 13-мегапиксельным основным сенсором. На лицевой панели имеется 8-мегапиксельная камера. Ёмкость батареи составляет 3000 мАч.

Точные сроки выпуска смартфона Nokia 5.1 Plus пока не называются. Но учитывая факт сертификации, очевидно, ждать официальной презентации новинки осталось не очень долго.

Источник: gsmarena