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Смартфон Nokia 5.1 Plus засветился в базе данных TENAA
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Смартфон Nokia 5.1 Plus засветился в базе данных TENAA

Смартфон Nokia 5.1 Plus засветился в базе данных TENAA

В базе данных китайского регулятора TENAA был обнаружен новый смартфон Nokia 5.1 Plus, что позволило обзнакомиться с техническими характеристиками устройства.

Согласно имеющейся информации, смартфон Nokia 5.1 Plus содержит 8-ядерный процессор, работающий на частоте 2,0 ГГц. Предполагается, что это один из чипов серий MediaTek Helio P или Qualcomm Snapdragon 600. Объём оперативной памяти может составлять 3, 4 или 6 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 32 или 64 ГБ. Доступна возможность установки карты памяти.

Данная модель оснащена 5,86-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ 1520х720 точек. В верхней части экрана имеется вырез. На задней панели расположен двойной модуль камеры с 13-мегапиксельным основным сенсором. На лицевой панели имеется 8-мегапиксельная камера. Ёмкость батареи составляет 3000 мАч.

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Точные сроки выпуска смартфона Nokia 5.1 Plus пока не называются. Но учитывая факт сертификации, очевидно, ждать официальной презентации новинки осталось не очень долго.

Источник: gsmarena

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