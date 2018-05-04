Смартфон Nokia X засветился на видео, презентация состоится 16 мая

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Через две недели ожидается презентация нового смартфона Nokia X. Это будет первый смартфон HMD Global, оснащённый дисплеем с выемкой. Недавно в Китае проходило мероприятие, во время которого модель Nokia X засветилась на фотографиях, а теперь в сервисе YouTube появилось и видео с этим гаджетом.

В ролике нет упоминаний технических характеристики смартфона Nokia X. Можно ознакомиться лишь с дизайном устройства. Также подтверждается дата презентации новинки – 16 мая. Смартфон содержит небольшую выемку в верхней части дисплея. Боковые грани достаточно тонкие, на нижней грани имеется логотип компании. На задней панели расположены модуль двойной камеры с оптикой ZEISS и сканер отпечатков пальцев. Судя по всему, задняя панель выполнена из стекла.

Если верить слухам, смартфон Nokia X оснащён 5,8-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19:9. Базовая модель содержит процессор HelioP60 и 4 ГБ оперативной памяти, её цена составит около $251. Топовая конфигурация стоимостью $283 несёт на борту процессор Snapdragon 636 и 6 ГБ ОЗУ.

Источник: gizmochina