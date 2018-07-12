Многочисленные утечки, связанные со смартфоном Xiaomi Mi Max 3, раскрыли нам как дизайн устройства, так и его технические характеристики. Даже сведения о цене новинки просочились в сеть. Теперь же завеса тайны приподнята и в отношении сроков официальной презентации этого аппарата. В официальном профиле компании в китайской соцсети Weibo появилась запись о том, что смартфон Xiaomi Mi Max 3 будет представлен 19 июля и от получит «большие экран и батарею».

Напомним, по данным предыдущих утечек, смартфон Xiaomi Mi Max 3 получит дисплей без выреза. Экран имеет диагональ 6,99 дюйма и поддерживает разрешение Full HD+ при соотношении сторон 18:9. При этом верхняя и нижняя грани очень тонкие. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели. В базе данных китайского регулятора TENAA были опубликованы описания трёх моделей M1804E4C, M1804E4T и M1804E4A. Все они являются модификациями Xiaomi Mi Max 3. Итак, смартфон Xiaomi Mi Max 3 имеет размеры 176,15×87,4×7,99 мм и массу 221 г. Устройство оснащено 8-ядерным процессором, работающим на частоте 1,8 ГГц. Вероятно, речь идёт о системе-на-чипе Snapdragon 636 или более производительной модели Snapdragon 710. Ёмкость батареи составляет 5400 мАч. Версия M1804E4C содержит 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Модификации M1804E4T и M1804E4A, как ожидается, будут иметь конфигурации 3/32 ГБ и 6/128 ГБ памяти. Расширить ёмкость встроенного хранилища можно при помощи карты памяти microSD. Смартфон Xiaomi Mi Max 3 работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo и, вероятно, содержит предустановленную прошивку MIUI 10.

Также сообщается о наличии двойной камеры на задней панели. Она включает основной 12-мегапиксельный сенсор и вспомогательный 8-мегапиксельный сенсор. На лицевой панели доступна 5-мегапиксельная камера для автопортретов. Как ожидается, цена смартфона Xiaomi Mi Max 3 составит около $250/€220.

Источник: gsmarena