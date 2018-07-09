Смартфон Xiaomi Mi Max 3 в золотистом цвете засветился на видео

Всего несколько дней назад в одной из утечек на видео засветился смартфон Xiaomi Mi Max 3 в чёрном цветовом исполнении. Теперь же появилось видео с устройством золотистого цвета. Особенностью нового ролика является тот факт, что благодаря хорошему освещению можно лучше ознакомиться с дизайном устройства.

Смартфон выполнен в металлическом корпусе и содержит на задней панели двойную камеру и круглый сканер отпечатков пальцев. В верхней и нижней части корпуса можно рассмотреть U-образные вырезы для антенн. На лицевой панели доступен высокий дисплей без выреза в верхней части. Рамки вокруг дисплея нельзя назвать совсем уж тонкими по современным меркам.

Судя по стикеру на экране, смартфон Xiaomi Mi Max 3 содержит крупный 6,9-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и батарею ёмкостью 5500 мАч. Камера на задней панели включает сенсоры с разрешением 12 и 5 МП. Как свидетельствовали предыдущие утечки, смартфон Xiaomi Mi Max 3 поступит на рынок в нескольких версиях: стандартной и улучшенной модификации Pro. В первом случае применяется процессор Qualcomm Snapdragon 636, а во втором – более производительная система-на-чипе Qualcomm Snapdragon 710. Объём оперативной памяти может составлять 3, 4 или 6 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 32, 64 или 128 ГБ.

Источник: gizmochina