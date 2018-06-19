В TENAA опубликованы характеристики трёх модификаций смартфона Xiaomi Mi Max 3

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Учитывая, что смартфон Xiaomi Mi Max 2 был выпущен в мае 2017 года, презентация модели нового поколения Mi Max 3 также ожидалась в мае. Но устройство не было анонсировано в указанном месяце. Xiaomi решила перенести презентацию Mi Max 3 на июль.

В базе данных китайского регулятора TENAA уже появились описания моделей M1804E4C, M1804E4T и M1804E4A. Все они являются модификациями Xiaomi Mi Max 3. К сожалению, реестр TENAA не содержит изображений и полных технических характеристик смартфонов, но всё же некоторые сведения уже известны.

Итак, смартфон Xiaomi Mi Max 3 имеет размеры 176,15×87,4×7,99 мм и массу 221 г. Устройство оснащено 6,9-дюймовым дисплеем с Full HD+ разрешением 2160×1080 точек и соотношением сторон 18:9. Также сообщается о наличии 8-ядерного процессора, работающего на частоте 1,8 ГГц. Вероятно, речь идёт о системе-на-чипе Snapdragon 636 или более производительной модели Snapdragon 710. Ёмкость батареи составляет 5400 мАч.

Версия M1804E4C содержит 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Модификации M1804E4T и M1804E4A, как ожидается, будут иметь конфигурации 3/32 ГБ и 6/128 ГБ памяти. Расширить ёмкость встроенного хранилища можно при помощи карты памяти microSD. Смартфон Xiaomi Mi Max 3 работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo и, вероятно, содержит предустановленную прошивку MIUI 10.

Согласно предыдущим слухам, смартфон Xiaomi Mi Max 3 оснащается двойной основной камерой. К сожалению, реестр TENAA не подтверждает наличие двойного модуля камеры, а говорит лишь об одном 12-мегапиксельном сенсоре. Версия M1804E4C довольствуется 5-мегапиксельной камерой на лицевой панели, а в двух оставшихся модификациях на лицевой панели расположена камера с 8-мегапиксельным сенсором.

Источник: gizmochina