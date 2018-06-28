Стало известно, сколько будет стоить смартфон Xiaomi Mi Max 3

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И дизайн, и характеристики большого смартфона Xiaomi Mi Max 3, который ожидается 3 июля, нам уже известны – не хватало данных о цене. Спасибо китайскому источнику, который помог восполнить этот пробел.

Судя по всему, приведенная источником картинка — скриншот страницы Xiaomi Mi Max 3 с какого-то интернет-магазина. Как видим, за новинку будут просить около $260.

Изображение также подтверждает основные характеристики, которые нам уже известны по предыдущим утечкам: экран диагональю 6,9 дюйма разрешением Full HD+ с соотношением сторон 18:9, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти, сдвоенная основная камера с главным сенсором Sony IMX363 разрешением 12 Мп и батарея емкостью 5500 мА·ч.

Благодаря TENAA мы уже знаем, что будет три варианта Xiaomi Mi Max 3 с 3/32, 4/64 и 6/128 ГБ оперативной и флэш-памяти. И если окажется, что указанная цена соответствует именно топовому варианту, будет весьма неплохо. Напомним, что прошлогодняя модель Mi Max на старте стоила $260 и $300 за версии 4/64 ГБ и 4/128 ГБ соответственно.

Ожидается, что будет еще и улучшенная версия Xiaomi Mi Max 3 с приставкой Pro, в которой вместо SoC Snapdragon 660 используется более мощная модель Snapdragon 710. Сколько будет стоить вариант с Snapdragon 710 мы пока не знаем.

Источник: mysmartprice