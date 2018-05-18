Смартфон HTC U12+: Полные характеристики и официальные изображения

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Известный инсайдер Эван Блесс опубликовал официальные изображения грядущего смартфона м, которые позволяют оценить дизайн устройства ещё до презентации. Рендеры подтверждают отсутствие выемки в верхней части дисплея и наличие двойной камеры на задней панели. Вместе с тем, утечка содержит и почти полные технические характеристики новинки.

Согласно имеющейся информации, смартфон HTC U12+ содержит 6-дюймовый дисплей Super LCD6 с разрешением QHD+ (2880х1440 точек). Дисплей обеспечивает охват цветового пространства DCI-P3 и поддерживает HDR10. Новинка оснащена процессором Snapdragon 845 и оперативной памятью объёмом 6 ГБ. Ёмкость встроенного хранилища может составлять 64 или 128 ГБ. Батарея имеет ёмкость 3500 мАч.

Как уже говорилось выше, на задней панели расположена двойная камера. Главный модуль содержит 12-мегапиксельный сенсор UltraPixel и широкоугольный объектив с диафрагмой F/1.75. В дополнительном модуле применяются 16-мегапиксельный сенсор и телефото объектив с диафрагмой F/2.6. Благодаря такой конфигурации обеспечивается 2-кратное оптическое увеличение изображения. Оба модуля дополнены оптической системой стабилизации изображения и автофокусом UltraSpeed Autofocus 2, в котором применяются фазовая и лазерная системы автоматической фокусировки. На лицевой панели расположена 8-мегапиксельная камера с широкоугольным объективом с диафрагмой F/2.0.

Основная камера поддерживает возможность записи видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду и видео в режиме SlowMo с разрешением 1080p с частотой 240 кадров в секунду. Видео дополняется объёмным звуком (96 кГц, 24 бита) с охватом 360 градусов окружающего пространства, что обеспечивается благодаря наличию 4 микрофонов.

Среди прочих функций упоминаются наличие порта USB-C 3.1 (Gen 1) с поддержкой DisplayPort, постоянное отслеживание голосовых команд пользователя, новые чувствительные к давлению кнопки и улучшенные функциональные возможности HTC Edge Sense 2.

Как ожидается, официальная презентация смартфона HTC U12+ состоится 23 мая.

Источник: gsmarena