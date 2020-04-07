Смартфоны Google теперь можно не прятать во время сна: для Pixel 4 и 4 XL вышло обновление системы распознавания лица





Компания Google наконец-то выпустила обновление для системы распознавания лица в своих смартфонах Pixel 4 и 4 XL, которая теперь срабатывает только тогда, когда глаза пользователя открыты.

Новый апдейт призван решить проблему, всплывшую буквально сразу после того, как новые смартфоны Google поступили в продажу. Первые покупатели заметили, что продвинутая система распознавания лица, которая рекламировалась в качестве одной из главных «фишек» Pixel 4 и 4 XL, разблокирует дисплей аппаратов даже если у человека закрыты глаза, например, во время сна. Соответственно, это вызывало большой вопрос по поводу безопасности таких смартфонов. Чтобы сгладить проблему, в Google сразу же пообещали выпустить обновление «в ближайшие месяцы», но фактически это заняло у компании пол года.

Обновление системы распознавания лица в Pixel 4 и 4 XL добавляет в настройки аппаратов опцию «глаза всегда должны быть открыты», которая включена по-умолчанию. Впрочем, у пользователя есть возможность её отключить. Кроме исправления этой проблемы, апдейт также исправляет обрыв звука через Bluetooth, когда пользователь совершает звонок и лаг открытия клавиатуры в некоторых приложениях.