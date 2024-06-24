Смартфоны Pixel получат функцию Adaptive Thermal для решения проблем с перегревом

Современные Android-смартфоны имеют встроенные функции, призванные предотвратить перегрев и воздействие высокой температуры на телефон. Пользователи получают предупреждения о проблеме с нагревом, а смартфоны Pixel замедляют некоторые функции, например скорость зарядки, а в случае перегрева телефон автоматически выключается, чтобы избежать серьезных повреждений. Теперь борьба с перегревом выходит на новый уровень.

Google разрабатывает новую функцию для смартфонов Pixel под названием Adaptive Thermal. Она появилась в версии приложения Device Health Service 1.23.0.638152889. Обновление предоставит более подробную информацию и с большей готовностью будет принимать необходимые меры безопасности. Пользователи будут получать заблаговременное оповещение «Телефону нужно остыть», а также оповещения о более медленной работе.

Заблаговременное оповещение активируется с помощью сервиса измерения состояния аккумулятора, когда температура телефона достигает 49 градусов по Цельсию. Пользователю предлагается избегать воздействия прямых солнечных лучей на смартфон, закрывать приложения, которые требуют больше мощностей процессора и заряда аккумулятора, например, игры с интенсивной графикой.

Предупреждение также содержит кнопку «See Care», которая предоставит подробную информацию о шагах, которые сейчас выполняет операционная система телефона, чтобы охладить устройство. Функция предложит, как пользователи могут помочь решить проблему. Если нет желания получать расширенную информацию, достаточно нажать кнопку Got it, и диалоговое окно будет закрыто. Если выбрать опцию «Learn More», откроется страница поддержки Google. Компания поделится советами о том, как пользователи могут помочь в решении проблемы перегрева.

Функция Adaptive Thermal каждые 5 минут проверяет, требует ли температура батареи снижения. Когда устройство нагревается до 52 градусов по Цельсию, Pixel переходит в экстренный режим работы. Если ничего не помогает и нагрев продолжается, то при достижении температуры 55 градусов по Цельсию появляется диалоговое окно, которое сообщает пользователям, что телефон будет выключен через 30 секунд из-за опасного уровня температуры.

Подробные предупреждения о перегреве могут не быть опубликованы для устройств Pixel в общедоступной версии ПО, а вместо этого могут появиться как обновление на стороне сервера.

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Источник: wccftech