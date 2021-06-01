СМИ: Apple начнет переводить iPad на экраны OLED уже в следующем году





Новейший iPad Pro 12.9 (2021) оснащается экраном с подсветкой Mini-LED с контрастностью 1 000 000:1 и яркостью 1000 нит (до 1600 нит в пике), но младшие модели, где по-прежнему используются обычные IPS-панели, вскоре могут перейти на более качественные экраны OLED. По сообщению южнокорейского сайта ETNews, Apple планирует начать отказываться от LCD в пользу OLED для планшетов iPad уже в следующем году.

Samsung Display и LG Display — самые вероятные кандидаты в поставщики соответствующих панелей OLED для будущих iPad. По неофициальным данным, заказы на OLED дисплеи для будущих iPhone 13 компании Samsung Display и LG Display разделили в соотношении 65/30, а оставшиеся 5% достались BOE.

Сообщается, что качество изображения, масса и дизайн стали ключевыми факторами для принятия решения об отказе от ЖК-дисплеев.

Но если OLED панели небольших диагоналей для смартфонов сейчас выпускаются в больших объемах, то в планшетах такие экраны встречаются гораздо реже — в нескольких премиальных моделях на Android. Учитывая, что Apple ежегодно продает около 50 миллионов iPad, поставщикам явно придется инвестировать в расширение мощностей. И это далеко не быстрый процесс: оборудование нужно заказывать в этом году, чтобы фабрики можно было модернизировать в 2022 году и ввести в эксплуатацию в 2023 году. То есть, переход с большой вероятность будет постепенным — Apple начнет с нескольких моделей и будет постепенно обновлять модельный ряд по мере наращивания объема выпуска OLED экранов.