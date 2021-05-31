СМИ: Samsung Display приступила к производству 120 Гц LTPO дисплеев для Pro-моделей новых iPhone





По сообщению южнокорейского техно-сайта The Elec, Samsung Display и LG Display приступили к выпуску дисплеев для будущих смартфонов iPhone 13.

Ожидается, что Apple не станет менять состав линейки в следующем поколении — иными словами, в рамках серии iPhone 13 (какое бы название в итоге не выбрала Apple) будет четыре модели по аналогии с актуальной линейке iPhone 12. Дизайн с прямыми гранями тоже останется, как и проприетарный разъем Lightning, но впервые с выхода iPhone X уменьшится характерный вырез, именуемый в народе «монобровью» и «челкой».

Samsung Display будет отвечать за поставку экранов для Pro-моделей — они получат LTPO OLED панели с переменной частотой обновления до 120 Гц, которые смогут автоматически подстраиваться под отображаемый контент и снижать ее при необходимости до 10 Гц. Они потребляют значительно меньше энергии по сравнению с LTPS. Такие экраны сейчас встречаются во флагманских смартфонах Android, включая Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S21 и OnePlus 9 Pro. Ожидается, что вместе с новыми энергоэффективными экранами на iPhone доберется функциональность Always On Display, которая давно есть на Android телефонах.

В то же время LG Display получила контракт на производство дисплеев для базового iPhone 13 и компактного iPhone 13 mini. Сообщается, что в этих моделях будут использоваться LTPS OLED с частотой до 60 Гц. То есть, апдейта до 90 Гц, не будет.

Всего, по прогнозам, Samsung произведет 80 миллионов дисплеев для новых iPhone, а LG поставит 30 миллионов панелей. В более ранних утечках говорилось, что часть заказов на производство экранов для iPhone 13 получила компания BOE, но в новом отчете она не упоминается.

Массовое производство iPhone 13 должно начаться, как обычно, летом, а презентация с последующим стартом продаж — осенью. Единственный вопрос, сможет ли Apple в этом году нагнать график, или же новые модели, как и iPhone 12, выйдут с опозданием.