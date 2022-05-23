СМИ: Electronic Arts ищет возможность продажи или слияния

По данным ресурса Puck, Electronic Arts активно и настойчиво ищет покупателя или другую компанию, готовую слиться с ней. Сообщается, что EA провела переговоры с рядом потенциальных покупателей или партнёров, включая Disney, Apple и Amazon.

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Не уточняется, какие из указанных компаний были заинтересованы в полной покупке EA, а какие интересовалась слиянием. Однако известно, что в случае слияния EA проявляет интерес к сделке, которая позволила бы Эндрю Уилсону остаться исполнительным директором объединённой компании.

По данным источника, в марте EA обратилась к Disney в попытке наладить «более значимые отношения», которые выходили бы за рамки лицензионных сделок. Однако Disney не проявила заинтересованности, возможно, потому, что в настоящее время она сосредоточена на своём потоковом сервисе. Издание сообщило, что в отрасли обсуждается идея слияния EA и ESPN, которой частично владеет Disney.

Однако среди всех потенциальных партнеров, пожалуй, Comcast оказался ближе всего к сделке. Сообщается, что генеральный директор Comcast Брайан Робертс обратился к Уилсону с предложением объединить NBCUniversal с EA. По условиям сделки Робертс получит контрольный пакет акций объединённой компании, но Уилсон останется главным исполнительным директором. Однако вовлечённые лица не пришли к соглашению о цене продажи и структуре объединённой компании, и соглашение сорвалось.

EA пока остаётся самостоятельной компанией. Но по данным Puck, компания стала более активно интересоваться возможностью продажи или слияния с тех пор, как Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard за $68,7 млрд.

Представитель EA Джон Резебург отказался комментировать «слухи и предположения, касающиеся [слияний и поглощений]».

Источник: Engadget