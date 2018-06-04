СМИ: Facebook передавала личные данные пользователей более чем 60 производителям смартфонов

Не успела Facebook разобраться со скандалом, вызванным утечкой данных пользователей соцсети в Cambridge Analytica, как на горизонте замаячила угроза нового скандала. И он также связан с защитой конфиденциальных данных пользователей.

По данным New York Times, Facebook заключила партнёрские отношения с Apple, Samsung и десятками других производителей мобильных устройств, благодаря чему они смогли получить доступ к большим объёма личной информации пользователей. Журналисты отмечают, что Facebook достигла партнерских отношений по обмену данными с не менее чем 60 производителями устройств, включая Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft и Samsung, начиная с того момента, когда приложения Facebook стали широко доступны на смартфонах. При этом Facebook разрешила производителям доступ к данным друзей пользователей без их явного согласия. Некоторые производители устройств могли получать личную информацию даже от друзей пользователей, которые полагали, что они запретили любую передачу данных.

Доступ к данным открывался независимо от того, хотел этого пользователь или нет. Если данная информация подтвердится, Facebook обвинят в нарушении правил Федеральной торговой комиссии. Среди переданной информации могли быть, в частности, статус отношений, религиозные предпочтения, политические взгляды. В то же время представители Facebook заявили, что обмен данными через API-интерфейсы происходил по правилам конфиденциальности — компаниям передавали только ту информацию, которой клиент был согласен поделиться.

«Вы можете подумать, что Facebook или производитель устройства заслуживают доверия. Но проблема в том, что по мере того, как все больше и больше данных собирается на устройстве, доступ к ним создает серьезные риски конфиденциальности и безопасности», — сказал Серж Эгельман, исследователь по вопросам конфиденциальности в Калифорнийском университете в Беркли, который изучает безопасность мобильных приложений.

В интервью несколько бывших разработчиков программного обеспечения Facebook и экспертов по безопасности заявили, что они были удивлены возможностью обойти ограничения на совместное использование данных.

«Это похоже на то, как вы устанавливаете дверные замки, после чего узнаёте, что слесарь раздал ключи всем своим друзьям, чтобы они могли заходить и копаться в ваших вещах без разрешения», — подчеркнул Ашкан Солтани, бывший главный технолог Федеральной торговой комиссии США.

Источник: nv.ua