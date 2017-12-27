СМИ: Uber продаёт свой лизинговый сервис Xchange Leasing стартапу Fair.com

В сентябре этого года компания Uber заявила о закрытии направления бизнеса по предоставлению автомобилей в лизинг. Теперь же стало известно, что бывшее подразделение Xchange Leasing будет выкуплено стартапом Fair.com.

Fair.com предоставляет альтернативные услуги по лизингу автомобилей, предоставляя пользователям возможность эксплуатировать автомобиль на протяжении любого желаемого срока. Стартап выкупит подразделение Xchange Leasing, но сумма сделки не разглашается. Хотя некоторые её детали всё же удалось узнать. В частности, в обмен на лизинговый сервис Uber получит долю Fair. Кроме того, Uber предоставит доступ к сайту Fair.com через своё мобильное приложение. Fair, в свою очередь, предоставит рабочие места примерно 150 сотрудникам.

В сентябре компания Uber заявляла о намерении прекратить работу Xchange Leasing и сосредоточиться на менее затратных направлениях бизнеса. Изначально в компании оценивали средний убыток с каждого автомобиля в $500. Но позже выяснилось, что фактический показатель почти в 20 раз больше и приближается к $9 тыс. на каждый автомобиль. Для работы Xchange Leasing было закуплено почти 40 тыс. автомобилей, которые эксплуатировались в 14 салонах в США. Совокупная стоимость этих автомобилей составляет около $400 млн.

Источник: The Verge