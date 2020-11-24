Snapchat запускает собственного конкурента TikTok под названием Spotlight





Компания Snap наконец-то готова конкурировать с TikTok. Она официально объявила о запуске нового раздела Snapchat под названием Spotlight. В нём будет отображаться вертикальный видеоконтент от пользователей, который больше похож на мем и шутку, а не на повседневный контент, который ранее поощрялся Snap. Что интересно, компания готова и будет платить создателям за публикацию контента на платформе.

Чтобы стимулировать пользователей регулярно делать публикации, компания намерена делить до $1 млн в день между самыми популярными авторами до конца 2020 года. Это означает, что если кто-то сможет создать особенно вирусное видео, то сможет заработать немалую сумму от общей суммы в $1 млн. При этом не важно, имеет ли автор большое количество подписчиков. Сумма выплаты в первую очередь основывается на уникальных просмотрах по сравнению с другими публикациями за этот день. Пользователи могут продолжать зарабатывать на своем видео, если оно популярно в течение нескольких дней.

Spotlight запускается в 11 странах, включая США, Великобританию, Францию, Германию и Австралию. Видео в этом разделе могут длиться до 60 секунд и не должны иметь водяных знаков. Это означает, что пользователи не могут просто скачать свои (или чужие) вирусные ролики с TikTok и загрузить их в Snapchat. Кто угодно может отправить ролик в новый раздел. Для этого при публикации просто нужно нажать Spotlight.

В разделе Spotlight подбираются публикации, которые, по мнению алгоритма Snapchat, могут понравиться пользователю. При выборе берутся во внимание предыдущие просмотры и длительность просмотров. В публикациях Spotlight не будет раздела общедоступных комментариев, а сами профили по умолчанию являются частными.

Источник: The Verge