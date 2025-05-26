Солнечные панели могут обеспечить до 85% потребностей Японии в электроэнергии, — исследования

Раздел Технологии выходит при поддержке

Исследователи из Университета Тохоку в Японии по результатам исследования установили, что солнечные панели на крышах и электроавтомобилях могли бы обеспечивать до 85% потребностей страны в электроэнергии.

По результатам исследования японские ученые подтвердили, что массовая установка солнечных панелей на крышах домов и электроавтомобилях будет удовлетворять 85% потребностей страны в электроэнергии и сократит выбросы CO 2 на 87%. В исследовании подчеркивается, что ограниченное количество земли под установку солнечных панелей в Японии может быть компенсировано площадью крыш домов в более 8 тыс. км квадратных и стремительно растущим рынком электрокаров.

Сочетание фотоэлектрических систем на крышах домов и использование аккумуляторных батарей электрокаров представляет собой практическое и экономически эффективное решение, способствующее переходу на возобновляемые источники энергии и достижению энергетической самодостаточности. Исследователи провели комплексный технико-экономический анализ для 1 тыс. 741 муниципалитета. Они построили свои результаты, отталкиваясь от того, что по крайней мере 70% крыш домов в Японии будут оснащены фотоэлектрическими панелями с КПД 20%, а электрокары с батареями емкостью 40 кВт/ч будут работать в качестве домашних накопителей, используя около половины емкости для поддержки электросети

Полученные результаты продемонстрировали, что солнечные фотоэлектрические панели на крышах способны генерировать до 1 тыс. 17 ТВт/ч в год, что превышает общий объем произведенной электроэнергии в стране за 2022 год. В среднем система, состоящая только из фотоэлектрических систем, может обеспечить 45% городских потребностей в электроэнергии, тогда как система, состоящая только из фотоэлектрических систем и электромобилей, увеличивает этот показатель до 85%.

Кроме этого результаты исследования показывают, что подобная система может сократить расходы на электроэнергию на 33% уже к 2030 году. Исследование может стать интересным не только для Японии, но и для других стран, имеющих ограниченные территории под размещение солнечных панелей.

В сельской местности, как демонстрирует исследование, некоторые муниципалитеты могли бы генерировать в несколько раз больше электричества за собственные нужды только за счет панелей, установленных на крышах.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Результаты исследования были опубликованы в журнале Applied Energy

Источник: TechXplore

Раздел Технологии выходит при поддержке

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.