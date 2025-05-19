Простая замена зеркал на 40% снизила стоимость тепловой солнечной электроэнергии

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Исследователи из Университета Южной Австралии разработали легкие пластиковые зеркала, которые могут помочь снизить стоимость тепловой солнечной энергии на 40%.

Отмечается, что изначально эта технология разрабатывалась для автомобилей в качестве зеркал заднего вида. Однако сейчас она может оказаться полезной в сельском хозяйстве, на промышленных предприятиях, для сокращения расходов на обработку почвы, сушки зерна, опреснения воды и в других процессах.

В отличие от солнечных фотоэлектрических панелей, тепловые установки собирают солнечное тепло, а не свет. Затем отражатели нагревают теплоприемник, который преобразует солнечное излучение непосредственно в тепловую энергию.

Австралийские ученые использовали пластиковые зеркала производства UniSA, которые на 50% легче стеклянных и могут складываться. Специальное покрытие из алюминия и кремния обеспечивает этим зеркалам высокую отражающую способность.

В рамках испытаний будут проверяться две модели. Каждая из них будет иметь 16 таких зеркал. Испытания будут проходить на территории Vineyard of the Future при университете Charles Sturt University — площадке, специализирующейся на на инновационных технологиях в виноделии.

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«Мы наблюдаем рекордные цены на ископаемое топливо и растущее давление на промышленность в плане декарбонизации. Это концентрированное солнечное тепловое решение уникально подходит для жаркого, сухого климата Австралии и предлагает жизнеспособный путь к получению тепла с нулевыми выбросами», — отмечает профессор-разработчик технологии из UniSA Колин Холл.

Эта работа является продолжением прошлогоднего проекта в Китае, в рамках которого были построены две башни, окруженные зеркалами, установленными в перекрывающихся концентрических кругах и способные следовать за движением Солнца, отражая свет на любую из башен. Это позволило увеличить эффективность генерации тепловой солнечной энергии на 24%.

«Промышленное, технологическое производство тепла составляет ошеломляющие 25% мирового потребления энергии и 20% выбросов CO 2 . Такие инновации могут помочь нам удовлетворить эти потребности, не нагружая окружающую среду слишком сильно», — подчеркнула руководитель проекта UniSA, доктор Марта Джейн.

Источник: Университет Южной Австралии; New Atlas

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