Солнечные панели, в 13 раз эффективнее земных, будут поставлять энергию с орбиты, — британская разработка

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Британский стартап Space Solar заявил об успешном завершении испытаний собственной технологии по передаче солнечной энергии из космоса на Землю.

В Space Solar убеждают, что их космические солнечные панели обеспечивают беспроводную передачу энергии на Землю круглосуточно, при любых погодных условиях. Недавно компания завершила 18-месячный проект «Cassidi» стоимостью $2,26 млн, который финансировался космическим агентством Великобритании и Министерством энергетической безопасности.

«Солнечная панель в космосе производит в 13 раз больше энергии, чем та же панель на Земле, потому что в космосе нет ночи, погоды и атмосферы», — объясняют в Space Solar.

Проект «Cassidi» включает в себя проведение комплексной оценки всех ключевых технологий Space Solar. В рамках его реализации были усовершенствованы как система беспроводной передачи солнечной энергии, так и сам процесс сбора и генерации энергии, а также наземный приемник.

Результатом проекта стал комплексный 1700-страничный проект подсистемы, в котором изложена схема модульного солнечного спутника под названием «Cassiopeia» (твердотельная интегрированная орбитальная фазированная решетка с постоянной апертурой). Демонстрационный образец Harrier компании Space Solar успешно отработал и испытал технологию передачи энергии.

Система имеет возможность направлять энергетический луч на 360° с помощью электроники, что избавляет от необходимости обеспечивать установку подвижными частями. В Space Solar планируют вывод на орбиту спутника Cassiopeia с отражателями солнечного света и тысячами крошечных фотоэлектрических модулей. Улавливать солнечную энергию будет орбитальная станция, которая затем будет передавать ее по беспроводной связи на наземные приемники с помощью высокочастотных радиоволн.

«Space Solar сейчас ускоряет развертывание, планируя в течение 5 лет создать коммерческую систему мегаваттного масштаба и в течение 12 лет расшириться до уровня от 30 МВт до ГВт. Этот прорывной проект означает изменение парадигмы в производстве чистой энергии и вселяет дополнительную уверенность в том, что космическая солнечная энергетика может быть развернута в коммерческих масштабах с 2030 года», — отмечают представители компании.

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Источник: Enteresting Ingineering

Раздел Технологии выходит при поддержке

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